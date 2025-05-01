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Kozlov Club: Элле Фитцджеральд от Анастасии Jazzy Ивановой

01.05.2025

Kozlov Club: Элле Фитцджеральд от Анастасии Jazzy Ивановой

Концерт-посвящение легендарной Элле Фитцджеральд, «первой леди джаза», чье имя навсегда вписано в историю музыки, погружение в волшебный мир джаза вместе с очаровательной и талантливой тромбонисткой и вокалисткой Анастасией «Jazzy» Ивановой и ее джаз-квартетом.

Восходящие звезды российского джаза перенесут вас в чарующую атмосферу концертов первой половины XX века, когда голос Эллы Фитцджеральд царил над миром, а джаз был полон лоска и энергии биг-бэндов. Для этого прозвучат «вечнозеленые» джазовые стандарты – такие, как «Mack The Knife», «A Tisket A Tasket», «One Note Samba» – и другие шедевры в оригинальных и стильных аранжировках.

Анастасия «Jazzy» Иванова – джазовая певица, тромбонистка и импровизатор, победительница 2-го сезона проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура». За свою профессиональную карьеру тромбонистка успела поучаствовать в самых разных фестивалях и мероприятиях, среди которых фестивали Игоря Бутмана «Будущее джаза» и «Sakhalin Jazz Festival», «VI Международный фестиваль музыкального юмора», барселонский «Jazzing» (дважды, с оркестром «Sant Andreu Jazz Band» под руководством Джоана Чаморро), фестиваль авторской песни Олега Митяева и Первый Московский джазовый фестиваль (здесь Анастасия выступила на сцене КЦ «Зарядье» в амплуа приглашённой солистки Московского джазового оркестра).

Также стоит отметить её участие в качестве солистки в концертной программе Вадима Эйленкрига (КЗ им. П.И. Чайковского, 2022), в Гала-концерте к 100-летию российского джаза на исторической сцене Большого театра, в V Санкт-Петербургском международном культурном форуме «Jazz Across Borders», в проектах «10 песен атомных городов» и «10 песен Победы» Тимура Ведерникова. Всё это принесло Анастасии не только признание коллег, но и множество премий и наград, среди которых премия «Все цвета джаза» (2016) Радио Jazz FM 89.1 в номинации «Будущее джаза» и Гран-при конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz-Voice» (2017).


На сцену выйдут: Анастасия «Jazzy» Иванова (вокал, тромбон), Карен Гаспарян (фортепиано), Герман Гау (контрабас), Егор Крюковских (барабаны).

Kozlov Club, Москва, 8 мая


стиль
джаз
автор
Александра Каширская
страна
Россия
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