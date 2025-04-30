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JazzWeek: богиня апреля – Артемида

30.04.2025

JazzWeek: богиня апреля – Артемида

Нет, в апреле 2025 года американские поклонники джаза не разлюбили Yellowjackets. Прославленная группа по-прежнему в топе, но, по данным JazzWeeк к концу месяца, а точнее 28 апреля она стала все же не первой, а второй. За последние две недели апреля лидерство в своих предпочтениях джазфэны отдали богине Артемиде, а точнее, женской джазовой команде с этим названием: Artemis. В принципе, в Топ-10 появилось не так много новых имен, но перетурбации в списке самых популярных все же произошли. Отметим вторжение в «горячую десятку», скажем, Мафальды Миноцци. Лучшим лейблом надо признать Blue Note: именно на этом прославленном лейбле Artemis записали свой победоносный альбом Arboresque. А список Топ-10 теперь выглядит так:

Artemis Arboresque (Blue Note)

Yellowjackets Fasten Up (Mack Avenue)

Jeremy Pelt Woven (HighNote)

Dave Stryker Stryker With Strings Goes To The Movies (Strykezone)

Chicago Jazz Orchestra feat. Bobby Broom More Amor (CJO)

Rodney Jordan Memphis Blue (Baxter Music Enterprises)

The Empress Square One (Cellar Music Group)

MTB Solid Jackson (Criss Cross)

Mafalda Minnozzi Riofonic (MPI)

Dan Moretti & Brasilia Live at the Pumphouse Celebrating Wayne Shorter (Roots Grooves)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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