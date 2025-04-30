JazzWeek: богиня апреля – Артемида

Нет, в апреле 2025 года американские поклонники джаза не разлюбили Yellowjackets. Прославленная группа по-прежнему в топе, но, по данным JazzWeeк к концу месяца, а точнее 28 апреля она стала все же не первой, а второй. За последние две недели апреля лидерство в своих предпочтениях джазфэны отдали богине Артемиде, а точнее, женской джазовой команде с этим названием: Artemis. В принципе, в Топ-10 появилось не так много новых имен, но перетурбации в списке самых популярных все же произошли. Отметим вторжение в «горячую десятку», скажем, Мафальды Миноцци. Лучшим лейблом надо признать Blue Note: именно на этом прославленном лейбле Artemis записали свой победоносный альбом Arboresque. А список Топ-10 теперь выглядит так: