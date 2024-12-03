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JazzWeek: смена лидеров

03.12.2024

JazzWeek: смена лидеров

В последнем ноябрьском чарте JazzWeek (данные на 25 ноября – последний понедельник месяца) произошла смена лидеров среди самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов. На первом месте оказался The Tables Will Turn барабанщика из Гарлема Брэндона Сандерса, а в спину ему дышит новая работа опытного ньюйоркского гитариста Питера Бернстайна Better Angels. Дельфайо Марсалис откатился на пятое место, как и Уоррен Вольф, а вот молодая вокальная звездочка Самара Джой, чья работа впервые появилась в списке десяти самых популярных альбомов, сразу поднялась на четвертое место. Лидером среди лейблов с двумя позициями в «Топ-10» стал Smoke Sessions. Список самых-самых теперь выглядит так:

Brandon Sanders The Tables Will Turn (Savant)

Peter Bernstein Better Angels (Smoke Sessions)

Warren Wolf History of the Vibraphone (Cellar Music Group)

Samara Joy Portrait (Verve)

Delfayo Marsalis & The Uptown Jazz Orchestra Crescent City Jewels (Troubadour Jass)

Thom Rotella Side Hustle (HighNote)

Terry Gibbs Dream Band Vol. 7: The Lost Tapes, 1959 (Whaling City Sound)

Catherine Russell and Sean Mason My Ideal (Dot Time)

Steve Davis We See (Smoke Sessions)

Emmet Cohen Vibe Provider (Mack Avenue)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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