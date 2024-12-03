JazzWeek: смена лидеров

В последнем ноябрьском чарте JazzWeek (данные на 25 ноября – последний понедельник месяца) произошла смена лидеров среди самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов. На первом месте оказался The Tables Will Turn барабанщика из Гарлема Брэндона Сандерса, а в спину ему дышит новая работа опытного ньюйоркского гитариста Питера Бернстайна