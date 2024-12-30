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JazzWeek: последний чарт года

30.12.2024

JazzWeek: последний чарт года

В последний раз в этом году JazzWeek опубликовал свой еженедельный чарт 23 декабря. Следующий появится уже с данными на 13 января. А пока можно констатировать, что Самара Джой продолжила победное шествие, уже две недели подряд заняв первое место в числе самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов со своей новой работой Portrait. И Брэндон Сандерс, и Питер Бернстайн – лидеры ноября – сохранили свои имена в списке «Топ-10», но отступили от вершины. Интересно отметить появление в этом списке Артуро Сандоваля: можно прогнозировать его движение вверх уже в 2025-м году. Среди лейблов по две позиции в «горячей десятке» имеют Smoke Sessions и Cellar Music Group, но релизы Smoke Sessions стоят выше. В целом «горячая десятка» на конец года выглядит так:

Samara Joy Portrait (Verve)

George Cables I Hear Echoes (HighNote)

Brandon Sanders The Tables Will Turn (Savant)

Peter Bernstein Better Angels (Smoke Sessions)

Steve Davis We See (Smoke Sessions)

Sarah Hanahan Among Giants (Blue Engine)

Heavy Hitters That's What's Up! (Cellar Music Group)

Diego Rivera Ofrenda (Posi-Tone)

Warren Wolf History of the Vibraphone (Cellar Music Group)

Arturo Sandoval My Foolish Heart (MetaJax)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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