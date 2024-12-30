JazzWeek: последний чарт года

В последний раз в этом году JazzWeek опубликовал свой еженедельный чарт 23 декабря. Следующий появится уже с данными на 13 января. А пока можно констатировать, что Самара Джой продолжила победное шествие, уже две недели подряд заняв первое место в числе самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов со своей новой работой Portrait. И Брэндон Сандерс, и Питер Бернстайн – лидеры ноября – сохранили свои имена в списке «Топ-10», но отступили от вершины. Интересно отметить появление в этом списке Артуро Сандоваля: можно прогнозировать его движение вверх уже в 2025-м году. Среди лейблов по две позиции в «горячей десятке» имеют