JazzWeek: нестареющие Yellowjackets

Практически весь март знаменитая американская фьюжн-группа Yellowjackets лидирует в списке самых популярных у радиослушателей джазовых альбомов со своей новой работой. Таковой она остается и по данным JazzWee на 31 марта 2025 года. Особую окраску этому событию придает тот факт, что коллектив этот существует еще с 1977 года и до сих пор, как видите, находится в отличной форме. Понятно, состав группы за эти 48 лет менялся не раз, но клавишник Расселл Ферранте продолжает работать в Yellowjackets с первого дня! Достойно восхищения! В целом же в «Топ-10» чарта изменений довольно много. Стоит особо отметить второе место амбициозной женской группы Artemis, а также отсутствие явного лидера среди лейблов, так что пальму первенства тут надо отдать Mack Avenue, выпустившей тот самый новый альбом Yellowjackets.