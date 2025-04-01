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JazzWeek: нестареющие Yellowjackets

01.04.2025

JazzWeek: нестареющие Yellowjackets

Практически весь март знаменитая американская фьюжн-группа Yellowjackets лидирует в списке самых популярных у радиослушателей джазовых альбомов со своей новой работой. Таковой она остается и по данным JazzWee на 31 марта 2025 года. Особую окраску этому событию придает тот факт, что коллектив этот существует еще с 1977 года и до сих пор, как видите, находится в отличной форме. Понятно, состав группы за эти 48 лет менялся не раз, но клавишник Расселл Ферранте продолжает работать в Yellowjackets с первого дня! Достойно восхищения! В целом же в «Топ-10» чарта изменений довольно много. Стоит особо отметить второе место амбициозной женской группы Artemis, а также отсутствие явного лидера среди лейблов, так что пальму первенства тут надо отдать Mack Avenue, выпустившей тот самый новый альбом Yellowjackets.

Yellowjackets Fasten Up (Mack Avenue)

Artemis Arboresque (Blue Note)

MTB Solid Jackson (Criss Cross)

Renee Rosnes Crossing Paths (Smoke Sessions)

Jeremy Pelt Woven (HighNote)

Dave Stryker Stryker With Strings Goes To The Movies (Strykezone)

Dan Moretti & Brasilia Live at the Pumphouse Celebrating Wayne Shorter (Roots Grooves)

Richard Baratta Looking Back (Savant)

Eugenie Jones Eugenie (Open Mic)

Scott Hamilton Looking Back (Stunt)

Леони д АУСКЕРН
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