JazzWeek: Триумф Рени Роснес

Практически весь февраль 2025 года стал триумфальным для канадской пианистки Рени Роснес, уже давно живущей и работающей в США. По данным JazzWeek на 24 февраля уже четвертую неделю подряд ее новый альбом Crossing Paths
остается самым популярным среди американских поклонников джаза, слушающих его по радио. Прежний король Джордж Кейблс еще остается в топ-10, но сместился к 24 февраля на десятое место. Отметим стремительный подъем Дэйва Страйкера, поднявшегося сразу на третье место, тогда как в январе он был еще за пределами топ-10. Среди лейблов в этом списке больше одной позиции неожиданно набрал Stunt, поэтому первое место надо отдать этой фирме. «Золотая десятка» сейчас приобрела такой вид: