JazzWeek: Триумф Рени Роснес

Практически весь февраль 2025 года стал триумфальным для канадской пианистки Рени Роснес, уже давно живущей и работающей в США. По данным JazzWeek на 24 февраля уже четвертую неделю подряд ее новый альбом Crossing Paths

остается самым популярным среди американских поклонников джаза, слушающих его по радио. Прежний король Джордж Кейблс еще остается в топ-10, но сместился к 24 февраля на десятое место. Отметим стремительный подъем Дэйва Страйкера, поднявшегося сразу на третье место, тогда как в январе он был еще за пределами топ-10. Среди лейблов в этом списке больше одной позиции неожиданно набрал Stunt, поэтому первое место надо отдать этой фирме. «Золотая десятка» сейчас приобрела такой вид:

Renee Rosnes Crossing Paths (Smoke Sessions)

Scott Hamilton Looking Back (Stunt)

Dave Stryker Stryker With Strings Goes To The Movies (Strykezone)

Blue Moods Force & Grace (Posi Tone)

MTB Solid Jackson (Criss Cross)

Claire Martin Almost In Your Arms (Stunt)

Carl Allen Tippin' (Cellar Music Group)

Arturo Sandoval My Foolish Heart (MetaJax)

Eugenie Jones Eugenie (Open Mic)

George Cables I Hear Echoes (HighNote)

Леонид АУСКЕРН