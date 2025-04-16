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Фестиваль джаза в Монреале

16.04.2025

Фестиваль джаза в Монреале

Международный джазовый фестиваль в Монреале (Festival International de Jazz de Montréal) пройдет в этом году в 45-й, почти юбилейный, раз и состоится в течение десяти дней с 26 июня по 5 июля 2025 года. За это время на нескольких фестивальных сценах пройдет более, чем 350 концертов, причем две трети из них будут бесплатными.

В программе фестиваля предусмотрены выступления множества мастеров, представляющих самую разную стилистику, что является традиционным для монреальских джазовых форумов. В этом году зрители смогут увидеть легендарную американскую вокалистку Дайану Ривз и стремительно взошедшую молодую звезду Самару Джой, британского диджея Бонобо, исторический концерт мемориального The Sun Ra Arkestra, ансамбли Camille Thurman & The Darrell Green Quintet и Isaiah Collier & The Chosen Few, а также Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra, знаменитых Тромбон Шорти и Эсперанцу Сполдинг, австралийского гитарного виртуоза Томми Эмануэля и многих, многих других.

Особое место в программе фестиваля займут специальные концерты-трибьюты в честь знаменитого канадского джазового пианиста Оскара Питерсона, сто лет со дня рождения которого отмечается в 2025 году. Они прой дут на нескольких площадках с участием разных исполнителей. К этим торжествам прурочен и показ документального фильма Барри Оврича Oskar Peterson: Black + White.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
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