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Четвёртый Всероссийский конкурс молодёжных джазовыхколлективов

15.04.2025

Четвёртый Всероссийский конкурс молодёжных джазовыхколлективов

В 2025 году в рамках Четвёртого Международного Московского джазового фестиваля Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в четвёртый раз проводит Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов. Победители Конкурса получат возможность принять участие в Moscow Jazz Festival — самом крупном
джазовом фестивале в истории России. Заявки принимаются в онлайн-формате до 20 апреля 2025 года на сайте Фестиваля. К участию приглашаются джазовые музыканты от 16 до 35 лет.


«Каждый год в рамках Московского джазового фестиваля мы проводим масштабный конкурс, который позволяет выявить наиболее перспективных музыкантов со всей России. В прошлом году мы получили более 1300 заявок из 40 регионов нашей страны и уверены, что в 2025 году их будет ещё больше. Джазовое образование в России активно развивается и мы наблюдаем, что совсем юные музыканты встают в один ряд с уже маститыми джазменами. Поэтому в этом году мы расширили возрастной ценз Конкурса и принимаем заявки от музыкантов с
16 лет. Выступить на ведущих площадках столицы в столь юном возрасте — это отличный карьерный старт. С нетерпением ждём ваших заявок!», говорит народный артист России Игорь Бутман.


Принять участие в конкурсе могут студенческие и профессиональные камерные ансамбли и джаз-оркестры. По результатам конкурсных прослушиваний определяются 100 коллективов, которым предоставляется возможность оплачиваемого выступления на концертах Московского джазового фестиваля (Moscow Jazz Festival), который пройдет с 9 по 15 июня 2025 года в Москве. Организаторы конкурса также покрывают расходы на проезд и проживание участников конкурса. Ранее очные прослушивания Всероссийского конкурса молодёжных джазовых коллективов при личном участии Игоря Бутмана прошли в Самаре, Воронеже и Новосибирске. Победители очных прослушиваний также будут приглашены к участию в Фестивале.


Подать заявку и ознакомиться с Положением о проведении конкурса можно на
сайте moscowjazzfest.com.


стиль
джаз
страна
Россия
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