Джазовый фестиваль в Монреале

Международный джазовый фестиваль в канадском Монреале имеет богатую историю. В этом году, с 27 июня по 6 июля, он состоится уже в 44-й раз! В рамках этого очень крупного форума будет дано более 350 концертов, причем две трети из них будут бесплатными. Второй год программой фестиваля ведает Морен Окземери, который ставит во главу угла расширение его стилистических границ в духе Монтре: «В разных сферах жизни общества понятие границ стирается, это же происходит и с нашим любимым джазом. Наша замечательная фестивальная команда обязана отражать эту здоровую эволюцию и с удовольствием делает это». В рамках этой концепции в Монреале будут широко представлены и хип-хоп, и рок, и поп, и глобал мюзик.

Те, кто не готов к такому широкому пониманию понятия «джаз» вполне смогут утешиться концертами Preservation Hall Jazz Band, Маркуса Миллера, Роберта Гласпера, Эла Ди Меолы, дуэта Дэйва Холланда и Эмброуза Акинмюзира, Норы Джонс, Джесси Кука и еще многих и многих джазменов. А наряду с ними Монреаль приветствует рэпера Фредди Джибса с группой El Michels Affair, André 3000 с его смесью нью эйдж, джаза и эмбиент, австралийскую группу Hiatus Kayiote, играющую коктейль из ритм-энд-блюза, фанка и джаза, известную португальскую исполнительницу фаду Ану Моура, джаз-фанковую французскую группу Cortex, канадскую исполнительницу ритм-энд-блюза Шарлотту Дэй Уилсон, удивительную группу Medicine Singers, сочетающую рок-н-ролл 50-х, блюз, джаз и традиционную музыку индейцев Северной Америки и поющую свои песни на языках алгонкинов, лакота, оджибве и вапишана. Перечислить всех, кто составит программу 44-го музыкального форума в Монреале не представляется возможным, но скучно там точно не будет.

Леонид АУСКЕРН