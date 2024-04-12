Джазовый фестиваль в Монреале

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости » Джазовый фестиваль в Монреале

Джазовый фестиваль в Монреале

12.04.2024

Джазовый фестиваль в Монреале

Международный джазовый фестиваль в канадском Монреале имеет богатую историю. В этом году, с 27 июня по 6 июля, он состоится уже в 44-й раз! В рамках этого очень крупного форума будет дано более 350 концертов, причем две трети из них будут бесплатными. Второй год программой фестиваля ведает Морен Окземери, который ставит во главу угла расширение его стилистических границ в духе Монтре: «В разных сферах жизни общества понятие границ стирается, это же происходит и с нашим любимым джазом. Наша замечательная фестивальная команда обязана отражать эту здоровую эволюцию и с удовольствием делает это». В рамках этой концепции в Монреале будут широко представлены и хип-хоп, и рок, и поп, и глобал мюзик.

Те, кто не готов к такому широкому пониманию понятия «джаз» вполне смогут утешиться концертами Preservation Hall Jazz Band, Маркуса Миллера, Роберта Гласпера, Эла Ди Меолы, дуэта Дэйва Холланда и Эмброуза Акинмюзира, Норы Джонс, Джесси Кука и еще многих и многих джазменов. А наряду с ними Монреаль приветствует рэпера Фредди Джибса с группой El Michels Affair, André 3000 с его смесью нью эйдж, джаза и эмбиент, австралийскую группу Hiatus Kayiote, играющую коктейль из ритм-энд-блюза, фанка и джаза, известную португальскую исполнительницу фаду Ану Моура, джаз-фанковую французскую группу Cortex, канадскую исполнительницу ритм-энд-блюза Шарлотту Дэй Уилсон, удивительную группу Medicine Singers, сочетающую рок-н-ролл 50-х, блюз, джаз и традиционную музыку индейцев Северной Америки и поющую свои песни на языках алгонкинов, лакота, оджибве и вапишана. Перечислить всех, кто составит программу 44-го музыкального форума в Монреале не представляется возможным, но скучно там точно не будет.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
21.03.2024 Сергей Жилин и Наталья Чайковская выпустили совместный джазовый альбом «Мой город»
11.01.2024Фестиваль фортепьянного джаза в Нью-Йорке
26.10.2023Объявлены победители фестиваля Jazz Sound 2023
28.08.2023Джазовый фестиваль Jazz Sound Fest
15.07.2023Второй фестиваль музыки MoonJune
21.06.2023X Фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com