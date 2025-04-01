Фестиваль авторской джазовой музыки "Русский джаз"

"РУССКИЙ ДЖАЗ" - фестиваль авторской джазовой музыки на русском языке! Старт фестиваля 15 часов. https://vk.com/club227600582 20 апреля 2025 года ВХОД СВОБОДНЫЙ ДК Нагорный Москва, Электролитный проезд, дом 3 к 1, м Нагорная

К рассмотрению принимаются исполнения пьес собственного сочинения (в приоритете конкурса), произведений российских авторов в джазовой обработке (при наличии подтвержденного разрешения на исполнение), а также русских фольклорных произведений в джазовой обработке

Предварительный список участников

Радость оркестр https://vk.com/orchestradostb

Трио Гитарледи Евгении Браганцевой https://vk.com/guitarlady

Квинтет Владимира Богатова https://vk.com/vladimir_bogatov

Артемов комбо https://vk.com/artemovcombo

«АХ» (Акапелла Ханиной) п/р Людмилы Ханиной https://vk.com/greenstreetacappellaproject

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ Гитаралиссимус джазовой гитары, народный артист РФ Алексей Алексеевич Кузнецов http://www.alekseykuznetsov.ru/

также "Музей электромузыкального социализма" представляет выставку https://vk.com/mems_mos "РУССКИЙ ДЖАЗ на ВИНИЛЕ". На выставке вы увидите коллекцию виниловых пластинок, авторской джазовой музыки, различных коллективов и исполнителей, выпущенных фирмой Мелодия. От ранних пластинок советского джаза, периода фильма "Веселые ребята" до редких пластинок, вышедших малым тиражом на региональных отделениях фирмы Мелодия, таких как: Ташкентский и Рижский завод виниловых пластинок. Позднего периода до 1991 года включительно. Также на выставке будут представлены артефакты советского периода из виниловой и музыкальной истории нашей страны. Отдельно хотелось бы отметить личный вклад в становление русского джаза, народного артиста России Алексея Алексеевича Кузнецова. Пластинки с его автографами займут центральную часть экспозиции выставки. 20 апреля 2025 года в день проведения фестиваля "РУССКИЙ ДЖАЗ 2025" можно будет пообщаться с Алексеем Алексеевичем Кузнецовым лично, сделать фото и получить автограф. Открытие выставки состоялось 17 марта Выставка продлится до 22 апреля 2025 Часы работы выставки в ДК Нагорный с 10 утра, до 22 вечера Москва, Электролитный проезд, дом 3 к 1, м Нагорная