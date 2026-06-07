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«Покосные песни русской деревни» в центре Москвы

07.06.2026
«Покосные песни русской деревни» в центре Москвы



19 июня, то есть в преддверии самого длинного дня в году, который приходится на 21 июня, в галерее «Другое дело» пройдет вечер новой фольклорной музыки. В арт-пространстве исторической усадьбы князя Голицына в Саду имени Баумана выступит Таисия Краснопевцева и ее друзья — уникальный art-folk проект, соединяющий русскую фольклорную традицию и современную академическую музыку.

День летнего солнцестояния испокон веков считался временем особой силы, обновления и полноты жизни, когда природа достигает своего расцвета: солнце «замирает» в высшей точке неба, травы обретают целительную силу, а песни и обряды помогают человеку почувствовать связь с землёй, временем и друг с другом.

Праздники, связанные с солнцестоянием, сопровождались хороводами, кострами, покосными и обрядовыми песнями — музыкой, которая рождалась не для сцены, а как часть самой жизни. Сегодня, в мире бесконечной скорости и шума, особенно ценно вновь обращаться к этим древним интонациям.

Концерт для голоса и двух виолончелей обещает стать одним из самых самобытных и красивых московских мероприятий июня. Уютная компания, свечи и архитектура XVIII века – в таком окружении прозвучат лирические и плясовые песни разных регионов России, духовные стихи, колыбельные, а также авторская музыка в неожиданной для знатоков отечественной фолк-сцены интерпретации.

Публику ждет программа, соединяющая русский фольклор и классическую музыку. Не обработка фольклора, не попытка скрестить его с классикой или авангардом, но совершенно новая, необычная, актуальная музыка, питающаяся из двух источников — русской и западноевропейской музыкальных традиций.

Жемчужина вечера — голос звезды российской фолк-сцены Таисии Краснопевцевой, обрамленный глубоким звучанием виолончелей в руках инструменталистов и композиторов Ярослава Сродных и Андрея Березина.


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