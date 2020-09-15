«Стинг в Джазе» от Никиты Агафонова и Московского Джаз-квартета

Московский Джаз-квартет Никиты Агафонова (саксофон) представляет публике программу «Sting in Jazz» основанную на музыкальном творчестве Гордона Мэтью Томаса Самнера, известного как Стинг. Также в программе прозвучат известные джазовые стандарты и авторские композиции.



«Стинг в Джазе» - это большой концерт фантазия на темы песен знаменитого британского музыканта, певца, автора песен и актера. В программе «Sting in Jazz» музыканты Московского Джаз-квартета передают в своем прочтении красоту мелодий и вкус гармоний оригинальных песен Стинга.



Концерт пройдет в Концертном зале Музея им. А.Н. Скрябина 23 октября 2020 года, начало концерта в 19 часов.



Никита Агафонов – саксофонист, кларнетист, импровизатор, аранжировщик, автор собственных композиций. Солист ансамбля современной музыки «Студия новой музыки», музыкант МХТ им. А. Чехова, Московского академического театра Сатиры. Лауреат международных конкурсов, участник свыше 50-ти международных фестивалей. Выступал с джазовыми вокалистами из США: Джейми Дэвис, Дэнис Роланд, Тавис Минер, Клив Джонс и другими. Закончил обучение в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и там же аспирантуру по направлению «современная музыка». Гастролировал в Берлине, Париже, Праге, Венеции, а также в других городах Европы, Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и во многих городах России.



В качестве сопродюсера Никита Агафонов организовал приезд и концерты таких известных музыкантов как группа «Mezzoforte», Nils Landgren Quartet, Sebastian Studnitzky Trio, Ники Харис, Джейми Дэвис.



Никита Агафонов является основателем проекта «Джаз в Доме кино», «Wow Jazz», международного проекта «Звезды Jazz'a» и Smolensk Jazz Festival.