Молодой джаз на Moscow Jazz Festival

Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана объявил имена победителей Четвёртого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов. Ими стали 100 лучших камерных ансамблей и джаз- оркестров, состоящих из молодых музыкантов в возрасте от 16 до 35 лет из 30 городов России, которые выступят с 9 по 15 июня 2025 года в Москве на самом масштабном российском джазовом фестивале страны – Moscow Jazz Festival.



«В этом году мы расширили возрастной ценз Конкурса и стали принимать заявки от музыкантов с 16 лет. Это дало свои плоды: к нам поступило более 1600 заявок из 50 городов России — это почти на четверть больше чем в прошлом году. Перед нами стоял непростой выбор, и он сделан: 100 коллективов-победителей приедут в Москву в июне и представят свою музыку жителям и гостям столицы. География обширная: например, впервые на Фестивале выступят музыканты из Южно-Сахалинска, второй год подряд к нам придут джазмены из Донецка. Несколько лет подряд мы принимаем музыкантов из Челябинска, Калининграда, Екатеринбурга и многих других городов. Ещё

три коллектива мы отобрали по итогам очных прослушиваний, которые прошли в Самаре, Воронеже и Новосибирске. С нетерпением ждём выступлений молодых талантливых артистов на открытых площадках Moscow Jazz Festival! Вход для зрителей на эти концерты традиционно будет свободным», — народный артист России, художественный руководитель Московского джазового фестиваля Игорь Бутман.



На Московском джазовом фестивале выступят музыканты со всех уголков России. Среди победителей есть представители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Иркутска, Нижнего Новгорода, Южно-Сахалинска, Кемерово, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Волгограда, Архангельска, Донецка и многих других городов. Имена победителей опубликованы на официальном сайте Московского джазового фестиваля. Отбором конкурсантов занималась Экспертная комиссия, в состав которой вошёл народный артист России и художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман, а также заслуженный артист России, Первый заместитель директора Академии джаза и

художественный руководитель Конкурса Павел Овчинников.



С 10 по 14 июня лучшие молодежные коллективы со всей страны выступят на сценах Московского джазового фестиваля, установленных в парках «Зарядье» и «Музеон», на ВДНХ, в музее-заповеднике «Царицыно» и на других площадках, наравне с известными джазовыми музыкантами. Концерты будут свободными для посещения. Расписание выступлений будет опубликовано на сайте фестиваля. Расходы, связанные с оплатой гонорара, билетов, жилья, питания и внутреннего трансфера берет на себя принимающая сторона (Фонд Игоря Бутмана). В 2025 году Конкурс и Фестиваль проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Москвы.