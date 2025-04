рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



Moscow Jazz Festival 2025 объявляет имена участников

С 9 по 15 июня 2025 года в Москве пройдёт один из самых масштабных

джазовых фестивалей мира. На протяжении 7 дней в столице выступят более 1000

артистов из России и стран зарубежья. Среди хедлайнеров в этом году: Игорь

Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Veronica Swift (США),

Uma2rman, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Лариса

Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр

и Jazz Classic Communuty, Борис Березовский, Варвара Визбор и многие другие.

Четвёртый год подряд концерты Фестиваля будут проходить на самых популярных

городских площадках Москвы. Открытие и Закрытие Московского джазового фестиваля

пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского, а также на протяжении пяти дней

именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам

Всероссийского конкурса, выступят в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», на

ВДНХ, в музее-заповеднике «Царицыно» и на других площадках.

«За 3 года существования на Фестивале выступило более 3000 артистов, а его

концерты посетили более 820 000 зрителей. В 2025 году программа IV Moscow Jazz

Festival станет ещё масштабнее: впервые в рамках нашего Фестиваля состоится форум

для профессионалов индустрии и поклонников импровизационной музыки Jazz Across

Borders. Мы проведем панельные дискуссии с участием российских и зарубежных

экспертов, а также впервые состоится всероссийский Форум джазовых педагогов и

Школа джазовых продюсеров, которые призваны объединить ведущих представителей

отрасли для обмена опытом. Основная программа Московского джазового фестиваля

пройдёт в столице с 9 по 15 июня. По традиции мы представим как известных

музыкантов: легенд джаза и артистов других жанров, которые исполнят специальные

джазовые программы, так и 100 ансамблей-победителей Всероссийского конкурса

молодежных джазовых коллективов», — отмечает художественный руководитель

Фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

9 июня на Открытии Фестиваля в КЗ им. П.И. Чайковского впервые состоится

совместное выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского

государственного симфонического оркестра Ивана Рудина. А на Закрытии Moscow Jazz

Festival 15 июня вместе с Московским джазовым оркестром выступит звезда мирового

джаза Вероника Свифт. Основной площадкой фестиваля станет Сад «Эрмитаж», где с 10

по 14 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных

жанров, которые представят джазовые программы, среди них: Игорь Бутман, Ильдар

Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan

Toscano (США), Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и

«Сюткин Бэнд», Игорь Скляр и Jazz Classic Communuty, Варвара Визбор, Artemiev, Борис

Березовский и Blues Doctors, Дмитрий Носков и многие другие. На cценах, установленных в парке «Зарядье», «Сокольники», парке искусств

«Музеон», на площади у ЦУМа и в музее-заповеднике «Царицыно» с 10 по 14 июня

выступят как уже известные джазовые артисты, так и cто лучших молодежных джаз-

коллективов, отобранных по итогам Всероссийского конкурса. Специальные концертные

программы также пройдут на других городских площадках и в джаз-клубах Москвы.

Кроме того, с 13 по 14 июня в рамках Фестиваля пройдёт Jazz Across Borders (JAB) –

форум для профессионалов джазовой индустрии. JAB стартовал в 2017 году в рамках VI

Санкт-Петербургского международного культурного форума и стал первой в истории

России профессиональной площадкой для встречи представителей мирового и

российского джазового сообщества. В Москве это масштабное событие пройдёт впервые.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы

и Президентского фонда культурных инициатив



