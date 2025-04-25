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Moscow Jazz Festival 2025 объявляет имена участников

25.04.2025

Moscow Jazz Festival 2025 объявляет имена участников

С 9 по 15 июня 2025 года в Москве пройдёт один из самых масштабных
джазовых фестивалей мира. На протяжении 7 дней в столице выступят более 1000
артистов из России и стран зарубежья. Среди хедлайнеров в этом году: Игорь
Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Veronica Swift (США),
Uma2rman, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Лариса
Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр
и Jazz Classic Communuty, Борис Березовский, Варвара Визбор и многие другие.
Четвёртый год подряд концерты Фестиваля будут проходить на самых популярных
городских площадках Москвы. Открытие и Закрытие Московского джазового фестиваля
пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского, а также на протяжении пяти дней
именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам
Всероссийского конкурса, выступят в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», на
ВДНХ, в музее-заповеднике «Царицыно» и на других площадках.


«За 3 года существования на Фестивале выступило более 3000 артистов, а его
концерты посетили более 820 000 зрителей. В 2025 году программа IV Moscow Jazz
Festival станет ещё масштабнее: впервые в рамках нашего Фестиваля состоится форум
для профессионалов индустрии и поклонников импровизационной музыки Jazz Across
Borders. Мы проведем панельные дискуссии с участием российских и зарубежных
экспертов, а также впервые состоится всероссийский Форум джазовых педагогов и
Школа джазовых продюсеров, которые призваны объединить ведущих представителей
отрасли для обмена опытом. Основная программа Московского джазового фестиваля
пройдёт в столице с 9 по 15 июня. По традиции мы представим как известных
музыкантов: легенд джаза и артистов других жанров, которые исполнят специальные
джазовые программы, так и 100 ансамблей-победителей Всероссийского конкурса
молодежных джазовых коллективов», отмечает художественный руководитель
Фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.


9 июня на Открытии Фестиваля в КЗ им. П.И. Чайковского впервые состоится
совместное выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского
государственного симфонического оркестра Ивана Рудина. А на Закрытии Moscow Jazz
Festival 15 июня вместе с Московским джазовым оркестром выступит звезда мирового
джаза Вероника Свифт. Основной площадкой фестиваля станет Сад «Эрмитаж», где с 10
по 14 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных
жанров, которые представят джазовые программы, среди них: Игорь Бутман, Ильдар
Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan
Toscano (США), Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и
«Сюткин Бэнд», Игорь Скляр и Jazz Classic Communuty, Варвара Визбор, Artemiev, Борис
Березовский и Blues Doctors, Дмитрий Носков и многие другие.

На cценах, установленных в парке «Зарядье», «Сокольники», парке искусств
«Музеон», на площади у ЦУМа и в музее-заповеднике «Царицыно» с 10 по 14 июня
выступят как уже известные джазовые артисты, так и cто лучших молодежных джаз-
коллективов, отобранных по итогам Всероссийского конкурса. Специальные концертные
программы также пройдут на других городских площадках и в джаз-клубах Москвы.
Кроме того, с 13 по 14 июня в рамках Фестиваля пройдёт Jazz Across Borders (JAB) –
форум для профессионалов джазовой индустрии. JAB стартовал в 2017 году в рамках VI
Санкт-Петербургского международного культурного форума и стал первой в истории
России профессиональной площадкой для встречи представителей мирового и
российского джазового сообщества. В Москве это масштабное событие пройдёт впервые.
Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы
и Президентского фонда культурных инициатив


стиль
джаз
страна
Россия
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