JazzWeek: время биг-бэндов

Не часто джазовые биг-бэнды поднимаются на вершину популярности у американских поклонников джаза согласно чартам JazzWeek. Но в последнюю неделю мая 2025 года это произошло: согласно данным на 26 мая Chicago
Jazz Orchestra с альбомом More Amor достиг этой вершины. В целом же по сравнению с апрелем список «Топ-10» обновился ровно наполовину. Две позиции в этом списке принадлежат релизам от Cellar Music Group и HighNote , а сам он выглядит следующим образом:
Chicago Jazz Orchestra feat. Bobby Broom More Amor (CJO)