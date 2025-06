JazzWeek: время биг-бэндов

Не часто джазовые биг-бэнды поднимаются на вершину популярности у американских поклонников джаза согласно чартам JazzWeek. Но в последнюю неделю мая 2025 года это произошло: согласно данным на 26 мая Chicago

Jazz Orchestra с альбомом More Amor достиг этой вершины. В целом же по сравнению с апрелем список «Топ-10» обновился ровно наполовину. Две позиции в этом списке принадлежат релизам от Cellar Music Group и HighNote , а сам он выглядит следующим образом:

Chicago Jazz Orchestra feat. Bobby Broom More Amor (CJO)

Cyrus Chestnut Rhythm, Melody and Harmony (HighNote)

Rodney Jordan Memphis Blue (Baxter Music Enterprises)

The Reid Hoyson Project In Your Dreams (Reid Hoyson Productions)

The Empress Square One (Cellar Music Group)

Eric Alexander Chicago To New York (Cellar Music Group)

Artemis Arboresque (Blue Note)

Nnenna Freelon Beneath The Skin (Origin)

Bob James & Dave Koz Just Us (Just Koz)

Jeremy Pelt Woven (HighNote)

Леонид АУСКЕРН