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JazzWeek: ветеран выходит вперед

31.01.2025

JazzWeek: ветеран выходит вперед

В две последние недели января 2025 года первое место в чарте JazzWeek, отслеживающего вкусы американских любителей слушать джаз по радио, прочно занимает ветеран-пианист, 80-летний Джордж Кейблс с альбомом I Hear Echoes. Он был близок к вершине и в конце прошлого года, но утвердился на ней уже в году новом. Оправдались наши прогнозы относительно движения вверх Артуро Сандоваля: в конце декабря он замкнул «Топ-10», а в конце января уже стал вторым. Среди лейблов безоговорочно царит Smoke Sessions – три позиции в «горячей десятке». Любопытно, что вместе с Cellar Music Group они «оккупировали» в ней ровно половину мест! Список десяти самых популярных джазовых альбомов на 27 января выглядит теперь так:

George Cables I Hear Echoes (HighNote)

Arturo Sandoval My Foolish Heart (MetaJax)

Steve Davis We See (Smoke Sessions)

Renee Rosnes Crossing Paths (Smoke Sessions)

Samara Joy Portrait (Verve)

Brandon Sanders The Tables Will Turn (Savant)

Ben Paterson Cookin' In The Couve (Cellar Music Group)

Heavy Hitters That's What's Up! (Cellar Music Group)

Peter Bernstein Better Angels (Smoke Sessions)

Sarah Hanahan Among Giants (Blue Engine)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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