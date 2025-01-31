JazzWeek: ветеран выходит вперед

В две последние недели января 2025 года первое место в чарте JazzWeek, отслеживающего вкусы американских любителей слушать джаз по радио, прочно занимает ветеран-пианист, 80-летний Джордж Кейблс с альбомом I Hear Echoes. Он был близок к вершине и в конце прошлого года, но утвердился на ней уже в году новом. Оправдались наши прогнозы относительно движения вверх Артуро Сандоваля: в конце декабря он замкнул «Топ-10», а в конце января уже стал вторым. Среди лейблов безоговорочно царит