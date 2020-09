рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



печать

сохранить как pdf

Сентябрь в московском Академ Джаз Клубе



Денис Мажуков 12 сентября в 20:30 в Академ Джаз Клубе



Если вы ищете лекарство от плохого настроения, апатии и недовольства, не спешите торопиться в аптеку – приходите на концерт Дениса Мажукова в Академ Джаз Клуб 12 сентября!



Денис Мажуков завоевал доверие публики виртуозным исполнением музыкальных трюков в рок-н-ролле, буги-вуги, ритм-н-блюзе, одновременно сопровождая игру собственным вокалом. Он с одинаковым мастерством владеет игрой на пианино, насыщая ее яркими выражениями собственных эмоций посредством музыки.



Денис Мажуков стал единственным отечественным пианистом, которого начали приглашать на европейские Boogie Woogie фестивали. Он неоднократно выступал в Париже, Брюсселе и других европейских городах. Но главным его достижением стало признание музыкантов, с которых, собственно, начинался настоящий рок-н-ролл.



Денис входил в состав своей группы «Браво» в качестве пианиста-клавишника, участвовал в записи альбома «Московский бит».



12 сентября зрители смогут вживую оценить виртуозную игру на пианино, а заряд позитива и драйва позволит каждому из присутствующих вырваться из серости будней.



Билеты:



В джазе только девушки (проект Братьев Бриль) 17 сентября в 20:30 в Академ Джаз Клубе



«В джазе только девушки» - это новый проект знаменитых братьев Бриль - саксофонистов Александра и Дмитрия.



Главные героини концерта - блистательные джазовые исполнительницы:



Мариам Мерабова - актриса, участница проектов «Голос» и «Три аккорда»;

Этери Бериашвили - популярная джазовая певица, участница музыкальных групп и фестивалей, а также исполнительница в мюзикле «Mamma Mia»;

Александра Шерлинг - певица, актриса, лауреат премии «Триумф».



17 сентября всем любителям джазовой музыки представится уникальный шанс услышать всех певиц на одной сцене, и вживую насладиться их голосами.



Это будет вечер джазовой феерии, в котором от красоты и таланта певиц можно потерять голову! Аккомпанировать девушкам будут сами братья Бриль.

В программе прозвучат известные джазовые композиции со всего мира, это песни, проверенные временем.



Премьера программы состоялась 31 октября 2019 года в Доме Музыки с большим успехом, а теперь пройдёт 17 сентября на Арбате в Академ Джаз Клубе!



Билеты: https://academjazzclub.ru/show_a.php?id_new=895



Трибьют Фрэнку Синатре 30 сентября в 20:30 в Академ Джаз Клубе!



Концертная программа Дмитрия Носкова в Академ Джаз Клубе на Арбате - с говорящим названием «Я буду петь тебе как Фрэнк» — это самые популярные (Fly me to the moon, I’ve got you under my skin, My way и тд.), а также редко исполняемые песни Фрэнка Синатры, под «заголовком» первого оригинального сингла Дмитрия, в честь которого и была названа вся программа.



30 сентября в Академ Джаз Клубе Вы услышите около 25 хитов Фрэнка в исполнении джазового секстета и вокалиста Дмитрия Носкова. По своему составу и близости к оригиналу этот концерт станет почти точной реконструкцией концерта Синатры 1962 года в Лондоне.



Дмитрий Носков – известный кинокомпозитор, автор музыки к нескольким десяткам наиболее заметных отечественных фильмов (Салют – 7, Притяжение, Любовь – морковь 1,2,3), презентовал концертную программу «Я буду петь тебе как Фрэнк» вместе с большим джазовым оркестром Алексея Круглова в октябре 2017 года. Специально для концерта были выкуплены 17 подлинных партитур, ещё 4 созданы легендарным отечественным джазменом Юрием Маркиным, который лично присутствовал на мероприятии и высоко оценил качество исполнения материала музыкантами и, конечно, вокалистом Дмитрием Носковым. Настолько близко к оригиналу, и внешне и на слух, репертуар Синатры не исполнял ещё никто, кроме самого Фрэнка, разумеется.



Музыкальная программа является практически полной копией мирового турне Фрэнка Синатра 1962 года.



Дмитрий Носков – участник фестивалей JAZZMAN 2018 (Санкт - Петербург), VR JAZZ FEST (Москва) и др. Выпускник школы Stand Up ЦИМермана. Дмитрий Носков и «Круглый Бенд», с успехом выступают в клубах и на концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга.



Приглашаем вас 30 сентября 2020 года в уютный Академ Джаз Клуб на Арбат 38.

Для вас только хорошая музыка!



на фото - Денис Мажуков Если вы ищете лекарство от плохого настроения, апатии и недовольства, не спешите торопиться в аптеку – приходите на концерт Дениса Мажукова в Академ Джаз Клуб 12 сентября!Денис Мажуков завоевал доверие публики виртуозным исполнением музыкальных трюков в рок-н-ролле, буги-вуги, ритм-н-блюзе, одновременно сопровождая игру собственным вокалом. Он с одинаковым мастерством владеет игрой на пианино, насыщая ее яркими выражениями собственных эмоций посредством музыки.Денис Мажуков стал единственным отечественным пианистом, которого начали приглашать на европейские Boogie Woogie фестивали. Он неоднократно выступал в Париже, Брюсселе и других европейских городах. Но главным его достижением стало признание музыкантов, с которых, собственно, начинался настоящий рок-н-ролл.Денис входил в состав своей группы «Браво» в качестве пианиста-клавишника, участвовал в записи альбома «Московский бит».12 сентября зрители смогут вживую оценить виртуозную игру на пианино, а заряд позитива и драйва позволит каждому из присутствующих вырваться из серости будней.Билеты: https://academjazzclub.ru/show_a.php?id_new=929 «В джазе только девушки» - это новый проект знаменитых братьев Бриль - саксофонистов Александра и Дмитрия.Главные героини концерта - блистательные джазовые исполнительницы:Мариам Мерабова - актриса, участница проектов «Голос» и «Три аккорда»;Этери Бериашвили - популярная джазовая певица, участница музыкальных групп и фестивалей, а также исполнительница в мюзикле «Mamma Mia»;Александра Шерлинг - певица, актриса, лауреат премии «Триумф».17 сентября всем любителям джазовой музыки представится уникальный шанс услышать всех певиц на одной сцене, и вживую насладиться их голосами.Это будет вечер джазовой феерии, в котором от красоты и таланта певиц можно потерять голову! Аккомпанировать девушкам будут сами братья Бриль.В программе прозвучат известные джазовые композиции со всего мира, это песни, проверенные временем.Премьера программы состоялась 31 октября 2019 года в Доме Музыки с большим успехом, а теперь пройдёт 17 сентября на Арбате в Академ Джаз Клубе!Концертная программа Дмитрия Носкова в Академ Джаз Клубе на Арбате - с говорящим названием «Я буду петь тебе как Фрэнк» — это самые популярные (Fly me to the moon, I’ve got you under my skin, My way и тд.), а также редко исполняемые песни Фрэнка Синатры, под «заголовком» первого оригинального сингла Дмитрия, в честь которого и была названа вся программа.30 сентября в Академ Джаз Клубе Вы услышите около 25 хитов Фрэнка в исполнении джазового секстета и вокалиста Дмитрия Носкова. По своему составу и близости к оригиналу этот концерт станет почти точной реконструкцией концерта Синатры 1962 года в Лондоне.Дмитрий Носков – известный кинокомпозитор, автор музыки к нескольким десяткам наиболее заметных отечественных фильмов (Салют – 7, Притяжение, Любовь – морковь 1,2,3), презентовал концертную программу «Я буду петь тебе как Фрэнк» вместе с большим джазовым оркестром Алексея Круглова в октябре 2017 года. Специально для концерта были выкуплены 17 подлинных партитур, ещё 4 созданы легендарным отечественным джазменом Юрием Маркиным, который лично присутствовал на мероприятии и высоко оценил качество исполнения материала музыкантами и, конечно, вокалистом Дмитрием Носковым. Настолько близко к оригиналу, и внешне и на слух, репертуар Синатры не исполнял ещё никто, кроме самого Фрэнка, разумеется.Музыкальная программа является практически полной копией мирового турне Фрэнка Синатра 1962 года.Дмитрий Носков – участник фестивалей JAZZMAN 2018 (Санкт - Петербург), VR JAZZ FEST (Москва) и др. Выпускник школы Stand Up ЦИМермана. Дмитрий Носков и «Круглый Бенд», с успехом выступают в клубах и на концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга.Приглашаем вас 30 сентября 2020 года в уютный Академ Джаз Клуб на Арбат 38.Для вас только хорошая музыка!



страна

Россия Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 29.08.2020 JazzWeek: джаз на пороге осени

24.07.2020 Пятый, заключительный отборочный тур «Arena Moscow Night. Наш джаз»

16.07.2020 Chess Knock, ProJazz.Group и Трио Виктора Чаплыгина выступят на конкурсе «Arena Moscow Night. Наш джаз»

25.06.2020 На третьем концерте «Arena Moscow Night. Наш джаз» конкурсанты сыграют Эллингтона и Кориа

25.06.2020 Всемирный Джазовый Оркестр Игоря Когана

21.06.2020 Международный джазовый конкурс в Бухаресте