«Хармс.Doc Revival» в Москве

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости » «Хармс.Doc Revival» в Москве

«Хармс.Doc Revival» в Москве

01.04.2024

«Хармс.Doc Revival» в Москве

13 апреля петербургский проект «Хармс.Doc Revival» будет показан в Москве в клубе Магнус Локус. https://magnuslocus.ru/afisha/1048_harmsdoc-revival-muzykalno-poeticeskij-perfomans

Музыкально-поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival» это действительно уникальный петербургский проект при участии музыкантов группы «АукцЫон», «Аквариум», «Bichan Music Production», а также молодых театральных актёров Санкт-Петербурга и Москвы. Проект уже был представлен не единожды на сцене клубов «Космонавт», «16 тонн», на сцене Фонтанного дома музея Анны Ахматовой и других площадках. В основу драматургии поэтического концерта положены стихи, проза, отрывки из сценок и записных книжек Даниила Хармса. Оригинальная актерская подача в жанре storytelling и авторская музыка позволят по-новому взглянуть на творчество одного из самых культовых авторов ХХ века.

Кроме того, сайд-проект под названием «ОРКиКО» — коллектив Дмитрия Озерского (гр. «АукцЫон»), будет показан 14 апреля в клубе 16 Тонн на Арбате. https://www.16tons.ru/concert/2024-orkiko-14apr/

ОРКиКО – это арт-перформанс, создателями которого являются: поэт и музыкант Дмитрий Озерский, участник группы АукцЫон, его товарищи-аукцыоновцы Николай Рубанов и Михаил Коловский, а также музыканты Николай Бичан (Bichan Orchestra, SoHm Project и Welcome to the Club) и Олег Шарр (ех-Аквариум, Welcome to the Club и Оберманекен). Музыканты играют композиции в стиле авангарда и фри-джаза с элементами импровизации на стихи Дмитрия Озерского. Коллектив уже выступал на таких площадках как «Рюмочная в Зюзино», ДК Рассвет и «Кафе Март» в Москве, Фонтанный дом музея Анны Ахматовой, «Русский Музей», клубы «Ионотека» и «Fish Fabrique», концертные площадки пространств «Где бабуля» и «Порядок слов» в Санкт-Петербурге.



стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
15.09.2020«Стинг в Джазе» от Никиты Агафонова и Московского Джаз-квартета
02.09.2020Сентябрь в московском Академ Джаз Клубе
16.12.2019Common Space – концерты новой российской и британской музыки (Москва, Нижний Новгород)
26.11.2019Живая легенда минимализма Терри Райли в Москве и Петербурге
23.09.2019Грегг Кофи Браун в московском Доме Блюза BB King
27.08.2019Фотограф The Beatles проведет авторскую экскурсию по выставке в Москве
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com