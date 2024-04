«Хармс.Doc Revival» в Москве

13 апреля петербургский проект «Хармс.Doc Revival» будет показан в Москве в клубе Магнус Локус. https://magnuslocus.ru/afisha/1048_harmsdoc-revival-muzykalno-poeticeskij-perfomans

Музыкально-поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival» это действительно уникальный петербургский проект при участии музыкантов группы «АукцЫон», «Аквариум», «Bichan Music Production», а также молодых театральных актёров Санкт-Петербурга и Москвы. Проект уже был представлен не единожды на сцене клубов «Космонавт», «16 тонн», на сцене Фонтанного дома музея Анны Ахматовой и других площадках. В основу драматургии поэтического концерта положены стихи, проза, отрывки из сценок и записных книжек Даниила Хармса. Оригинальная актерская подача в жанре storytelling и авторская музыка позволят по-новому взглянуть на творчество одного из самых культовых авторов ХХ века.

Кроме того, сайд-проект под названием «ОРКиКО» — коллектив Дмитрия Озерского (гр. «АукцЫон»), будет показан 14 апреля в клубе 16 Тонн на Арбате. https://www.16tons.ru/concert/2024-orkiko-14apr/

ОРКиКО – это арт-перформанс, создателями которого являются: поэт и музыкант Дмитрий Озерский, участник группы АукцЫон, его товарищи-аукцыоновцы Николай Рубанов и Михаил Коловский, а также музыканты Николай Бичан (Bichan Orchestra, SoHm Project и Welcome to the Club) и Олег Шарр (ех-Аквариум, Welcome to the Club и Оберманекен).