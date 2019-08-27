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Фотограф The Beatles проведет авторскую экскурсию по выставке в Москве

27.08.2019


Фотограф The Beatles проведет авторскую экскурсию по выставке в Москве
19 сентября в Центре фотографии имени братьев Люмьер начнет работу первая в России выставка Гарри Бенсона. Шотландско-американский фотожурналист - автор ряда популярных фотографий The Beatles, снимавший также всех президентов США - от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа.

Основу экспозиции составят снимки легендарной ливерпульской четверки, с которой Бенсон работал в период 1964-1966. Именно эти годы стали важнейшими для всей карьеры The Beatles, а Гарри следовал за ними, снимая концерты во Франции, Нидерландах и Дании, выступление на популярной телепередаче «Шоу Эда Салливана» и съемки первого фильма «The Beatles: Eight Days a Week». В экспозицию войдут культовые кадры «битлов», среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира Мухаммедом Али (1964) и «Битва подушками» (1964), включенная в список «100 самых влиятельных фотографий» журнала Time.

После поездки с The Beatles в США в жизнь Бенсона разделилась на «до» и «после». Он решил остаться в Америке и в своих фотографиях отразил целую эпоху американской истории: убийство Роберта Кеннеди, марши за гражданские права, а также ряд выдающихся личностей из сферы политики, кино, музыки, спорта. На выставке в Центре фотографии будут представлены портреты, сделанные Гарри Бенсоном начиная с 60-х и заканчивая 90-ми: знаменитый «Поцелуй супругов Клинтон», танец четы Рейган и Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды.

«Я хочу, чтобы в моих фотографиях чувствовалась спонтанность. Мне нравится давать возможность людям быть такими, какие они есть. Я не хочу диктовать им, какими они, как мне кажется, должны быть», — говорил фотограф.

Репортажи Бенсона оказывались на страницах журналов и обложках Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker.

19 сентября в 19.00 пройдет встреча с Гарри Бенсоном, а 21 сентября в 16.00 состоится авторская экскурсия по выставке.

Сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер: http://www.lumiere.ru/

Адрес: Москва, Болотная наб., 3, стр. 1, м.Кропоткинская
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