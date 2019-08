рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы



печать

сохранить как pdf

Фотограф The Beatles проведет авторскую экскурсию по выставке в Москве



19 сентября в Центре фотографии имени братьев Люмьер начнет работу первая в России выставка Гарри Бенсона. Шотландско-американский фотожурналист - автор ряда популярных фотографий The Beatles, снимавший также всех президентов США - от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа.



Основу экспозиции составят снимки легендарной ливерпульской четверки, с которой Бенсон работал в период 1964-1966. Именно эти годы стали важнейшими для всей карьеры The Beatles, а Гарри следовал за ними, снимая концерты во Франции, Нидерландах и Дании, выступление на популярной телепередаче «Шоу Эда Салливана» и съемки первого фильма «The Beatles: Eight Days a Week». В экспозицию войдут культовые кадры «битлов», среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира Мухаммедом Али (1964) и «Битва подушками» (1964), включенная в список «100 самых влиятельных фотографий» журнала Time.



После поездки с The Beatles в США в жизнь Бенсона разделилась на «до» и «после». Он решил остаться в Америке и в своих фотографиях отразил целую эпоху американской истории: убийство Роберта Кеннеди, марши за гражданские права, а также ряд выдающихся личностей из сферы политики, кино, музыки, спорта. На выставке в Центре фотографии будут представлены портреты, сделанные Гарри Бенсоном начиная с 60-х и заканчивая 90-ми: знаменитый «Поцелуй супругов Клинтон», танец четы Рейган и Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды.



«Я хочу, чтобы в моих фотографиях чувствовалась спонтанность. Мне нравится давать возможность людям быть такими, какие они есть. Я не хочу диктовать им, какими они, как мне кажется, должны быть», — говорил фотограф.



Репортажи Бенсона оказывались на страницах журналов и обложках Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker.



19 сентября в 19.00 пройдет встреча с Гарри Бенсоном, а 21 сентября в 16.00 состоится авторская экскурсия по выставке.



Сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер:



Адрес: Москва, Болотная наб., 3, стр. 1, м.Кропоткинская начнет работу первая в России выставка Гарри Бенсона. Шотландско-американский фотожурналист - автор ряда популярных фотографий The Beatles, снимавший также всех президентов США - от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа.Основу экспозиции составят снимки легендарной ливерпульской четверки, с которой Бенсон работал в период 1964-1966. Именно эти годы стали важнейшими для всей карьеры The Beatles, а Гарри следовал за ними, снимая концерты во Франции, Нидерландах и Дании, выступление на популярной телепередаче «Шоу Эда Салливана» и съемки первого фильма «The Beatles: Eight Days a Week». В экспозицию войдут культовые кадры «битлов», среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира Мухаммедом Али (1964) и «Битва подушками» (1964), включенная в список «100 самых влиятельных фотографий» журнала Time.После поездки с The Beatles в США в жизнь Бенсона разделилась на «до» и «после». Он решил остаться в Америке и в своих фотографиях отразил целую эпоху американской истории: убийство Роберта Кеннеди, марши за гражданские права, а также ряд выдающихся личностей из сферы политики, кино, музыки, спорта. На выставке в Центре фотографии будут представлены портреты, сделанные Гарри Бенсоном начиная с 60-х и заканчивая 90-ми: знаменитый «Поцелуй супругов Клинтон», танец четы Рейган и Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды.«Я хочу, чтобы в моих фотографиях чувствовалась спонтанность. Мне нравится давать возможность людям быть такими, какие они есть. Я не хочу диктовать им, какими они, как мне кажется, должны быть», — говорил фотограф.Репортажи Бенсона оказывались на страницах журналов и обложках Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker.19 сентября в 19.00 пройдет встреча с Гарри Бенсоном, а 21 сентября в 16.00 состоится авторская экскурсия по выставке.Сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер: http://www.lumiere.ru/ Адрес: Москва, Болотная наб., 3, стр. 1, м.Кропоткинская Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 19.08.2019 The Comet is Coming в Москве

11.05.2019 Блюзовый фестиваль «Мосты»_ Афтерпати_6 августа_ Москва_клуб Алексея Козлова

27.03.2019 Алексей Айги и Мина Агосси дадут концерт в Москве

11.03.2019 «Необъективная реальность»: персональная фотовыставка Игоря Верещагина в МАММ

19.11.2018 LED ZEPPELIN FEST в Москве

06.11.2018 Алексей Айги и Дитмар Боннен сыграют «Самое уродливое» в Москве и Питере