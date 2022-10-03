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Музей музыки представит выставку к 100-летию российского джаза

03.10.2022


Музей музыки представит выставку к 100-летию российского джаза

«ДЖАЗ!100!РОССИЯ!»: 8 октября в Российском национальном музее музыки откроется выставка, посвященная юбилею российского джаза и рассказывающая о вековой истории становления и развития отечественного джазового направления.


К столетию российского джаза и Международному дню музыки, который отмечается 1 октября, Российский национальный музей музыки представит уникальный выставочный проект «ДЖАЗ!100! РОССИЯ!»


Экспозиция выставки представляет наиболее яркие события вековой истории отечественного джаза, которая началась 1 октября 1922 года. В тот вечер в Москве впервые выступил со своим импровизированным джаз-бандом поэт, литературный переводчик, страстный энтузиаст эксцентрического танца Валентин Парнах. «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр – джаз-банд Валентина Парнаха» (так он назывался в газетных объявлениях) состоял из российских энтузиастов.


Примечательно, что в нашей стране джаз начинал своё восхождение трижды, переживая различные «эпохи». Посетители выставки смогут познакомиться с историей отечественного джаза, начиная с «Эпохи первопроходцев» до «Эпохи разгибания саксофонов» и «Поколения физиков»; от периода застоя до конца 90-х годов; отдельный раздел посвящен современным исполнителям джазовой музыки России.


Что такое джаз? По определению писателя Сергея Довлатова, «Джаз — это мы сами в лучшие наши часы». Российский джаз сегодня – неотъемлемая часть современной музыкальной культуры, с богатой историей, многообещающими перспективами, крупными международными фестивалями и звёздными именами.


На выставке представлены более полу-тысячи уникальных экспонатов, которые специально для проекта предоставили ведущие джазовые музыканты, деятели культуры и их наследники: раритетные фотографии и плакаты, подборка редких виниловых альбомов, личные вещи музыкантов и других представителей российской джазовой сцены, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства, книги и журналы (в том числе самая первая книга в России о джазе «Джаз банд и современная музыка», изданная в 1926 году в Ленинграде).
Выставка пройдёт с октября 2022 по январь 2023 года. Зрителей ожидает яркая и разнообразная событийная программа: эксклюзивные показы документального фильма «ДЖАЗ 100» с участием его создателей и вдохновителей, джем-сейшены нового поколения джазовых музыкантов, мастер-классы и интерактивные лекции о джазе для детей, авторские экскурсии и многое другое.


Научный консультант проекта, главный редактор журнала «Джаз.Ру», директор по исследовательской работе АНО «Центр исследования джаза» Кирилл Мошков о проекте: «Мне представляется очень важным показать на выставке вещественную, материальную среду истории отечественного джаза, зримо представить в одной экспозиции все сто лет джаза в России».


«Эта выставка станет своего рода летописью истории российского джаза. Мы объединили в одном проекте возможность мультиформатного знакомства с экспонатами, сделав выбор в пользу индивидуальных предпочтений потребления информации аудиторией разных возрастов»,— анонсируя выставку, поделился генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Выставка подготовлена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, в партнёрстве с Фондом Игоря Бутмана, Фондом «Фиркон», Центром исследования джаза (г. Ярославль), Фондом Алексея Козлова, Фирмой Мелодия, Джаз Арт Клубом, интернет-порталом «Джаз.ру.

Официальный информационный партнёр – радио «Орфей».


стиль
джаз
страна
Россия
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