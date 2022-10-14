"Джасс": история свердловского джаза на выставке в Екатеринбурге

9 октября в Екатеринбурге открылась выставка, посвященная истории и развитию
свердловского джаза. Куратором выступила историк Татьяна Мосунова. Элементы
выставки – черно-белые фото и отдельные факты из истории джаза. Рваная,
синкопическая верстка передает джазовую ритмику.
При подготовке выставки были использованы материалы частных архивов, открытых
источников, публикации порталов Культура Урала и Культура Екатеринбурга. Большой
вклад в её создание внесли Алексей Глазырин, Ирина Щетникова, Борис Демидов,
Владимир Трофимов и Людмила Кельш. Выставка проходит при поддержке
Администрации города Екатеринбурга.
Преджазовую музыку в столице Урала услышали еще в Екатеринбурге в 1913 году,
когда негритянская труппа из Сан-Франциско дала несколько спектаклей в
Харитоновском парке. В 1933 в Свердловске открывается Театр музыкальной
комедии, а джаз начинает звучать на различных площадках города.
В 1940-х годах, когда город стал местом эвакуации крупнейших коллективов и
музыкантов страны, в том числе джаз-оркестра Леонида Утесова. После войны здесь
ненадолго оказался оркестр Олега Лундстрема. Всё это помогло окрепнуть
свердловскому джазу в 60-70-е годы, пишутся рецензии, появляются джазовые кружки
и даже джаз-клуб. В 1990-е были организованы значимые джазовые фестивали. Ну а
сейчас екатеринбургский джаз – своя отдельная вселенная, джазовая школа, выходцы
которой, занимают весомое место в Российском джазе.
Узнать историю подробнее, увидеть и услышать, как джаз звучать в Екатеринбурге XX
века, могут все желающие. Посетить выставку можно в джаз-клубе EverJazz до конца
2022 года!
на фото: квартет Сергея Проня