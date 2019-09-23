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Грегг Кофи Браун в московском Доме Блюза BB King

23.09.2019


Грегг Кофи Браун в московском Доме Блюза BB King
Грегг Кофи Браун - музыкант, участвующий в совместных проектах со Стингом, вокалист Билли Кобэма, сыграет в Москве: 12 октября в клубе BB King и 13 октября в клубе Игоря Бутмана. Экс-фронтмен группы Osibisa играл и записывался с такими музыкантами как Стэнли Джордан, Патти Остин, Билли Кобэм, Айзек Хейз, Питер Грин (Fleetwood Mac) и Стинг. В начале своей музыкальной карьеры он играл на бас-гитаре в гастрольных турах с культовыми британскими музыкантами — Джо Коккером и Эриком Бёрдоном. За годы в Osibisa он выработал свой неповторимый стиль, представляющий собой сплав «черной музыки», рока, афрофанка и джаза. Песни Грегга Кофи Брауна занимали первые места в чартах в США, а такие хиты, как «Shadow» Билли Кобэма и «Lullaby to an Anxious Child» Стинга, стали классикой. В следующем Грегг выпустит новый афро-блюзовый альбом, также на следующий год запланированы релизы новых альбомов группы Osibisa и Билли Кобэма. В московских концертах Грегга Кофи Брауна также примет участие пианист Фред Герасимов. Вас ждет вечер афро-блюза, соула и джазового нео-фанка!

Дом Блюза B.B.King ул. Садовая-Самотечная, д.4/2, Москва, 127051
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