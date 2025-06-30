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Король июня Сайрус Честнат

30.06.2025

Король июня Сайрус Честнат

По данным JazzWeek на 30 июня 2025 года последний альбом видного мастера джазового фортепьяно Сайруса Честната уже пять недель подряд лидирует в списке самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов. Цифра внушает уважение. А в принципе в «горячей десятке» изменений не так много: только четыре новых имени, правда, при этом еще один пианист, Эрик Скотт Рил и саксофонист Диего Ривера занимиают престижные второе и третье места в списке. Ни один лейбл особого перевеса в «Топ-10» не получил, поэтому первенство следует отдать HighNote, выпустившей столь удачный альбом Честната. Список же теперь выглядит так:

Cyrus Chestnut Rhythm, Melody and Harmony (HighNote)

Eric Scott Reed Out Late (Smoke Sessions)

Diego Rivera West Circle (Posi-Tone)

Chicago Jazz Orchestra feat. Bobby Broom More Amor (CJO)

Bob James & Dave Koz Just Us (Just Koz)

Rodney Jordan Memphis Blue (Baxter Music Enterprises)

Dave Bass Trio Nuevo Vol 2 (Dave Bass Music)

The Reid Hoyson Project In Your Dreams (Reid Hoyson Productions)

Eric Alexander Chicago To New York (Cellar Music Group)

James Zito Zito's Jump (self released)

Леонид АУСКЕРН
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