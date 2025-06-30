Король июня Сайрус Честнат

По данным JazzWeek на 30 июня 2025 года последний альбом видного мастера джазового фортепьяно Сайруса Честната уже пять недель подряд лидирует в списке самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов. Цифра внушает уважение. А в принципе в «горячей десятке» изменений не так много: только четыре новых имени, правда, при этом еще один пианист, Эрик Скотт Рил и саксофонист Диего Ривера занимиают престижные второе и третье места в списке. Ни один лейбл особого перевеса в «Топ-10» не получил, поэтому первенство следует отдать HighNote