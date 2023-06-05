Ural Music Night пройдет 23 июня

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости » Ural Music Night пройдет 23 июня

Ural Music Night пройдет 23 июня

05.06.2023


Ural Music Night пройдет 23 июня

Крупнейший фестиваль страны Ural Music Night («Ночь музыки») пройдет 23 июня и по традиции соберет зрителей на площадях, улицах, крышах, в барах, театрах, музеях и других всевозможных локациях. В эту ночь ночь музыка играет одновременно на 100 сценах.

Площадка «Фолк-карнавал» в Харитоновском парке понравится не только любителям музыки, но и тем, кто интересуется мировым фолком. Зрителей будет ждать зона ярмарки, кафе с аутентичной едой, трактиры с костюмированными продавцами и реконструкторские мастер-классы и тир для лучников.

Хедлайнерами площадки станут:

Gilead

Дискотека для тех, кому за 700. Фирменный микс этники и электроники. Слушателей ждет разножанровость от одной группы: Medieval Groove, Folk Rock, Electronic, Modern Folk.

«Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга»

Все слышали про шотландскую волынку, но мало кто знает как она звучит, тем более «вживую». 4 больших шотландских волынок и два шотландских барабана просто не могут звучать тихо — будет ярко и громко. Шоу оркестра «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга должно запомниться надолго.

На площадке также выступят: vanessadd, «Знак Ветра», Уральское фольклорное объединение «Фолкъ-Толкъ», Алексей «Крыс» Ширяев, «Карт Аяк», «Просто Горыныч», Aeterna, «Обряд», Cantadora, «УКРАЛИ КЛЕВЕР!», Drinking pumpkins, «Сны Саламандры»

Фолк, поп, джаз, live-looping, электроника в ЦПКиО

WORLD MUSIC «Изумрудный город» – место встречи исполнителей из всех уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья: Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Челябинска, Екатеринбурга, Баку, Тель-Авива, Республики Тыва и Индии. Это жанровое и национальное разнообразие, совмещение всех мировых традиций и стилей: русская балалайка, еврейская скрипка, азербайджанская зурна, тувинский хомус и индийский ситар зазвучат на все лады.

Хедлайнерами сцены станут:

MATANYA

Артист, исполнительница песен на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой. Визуально-музыкальные эксперименты в эстетике дарк-фолк-кабаре. Матаня — разновидность частушечного жанра. Так обращались к возлюбленному на Руси.

Spokan Girls

Вокальный ансамбль, о котором мало что известно. Бродячее шоу анти-менестрелей, сестры с яркими короткими именами (OIo, Viv, Pádadel, Lee, Banjöki, Kristina, Digidu и Lulu), всегда прибывают на сцену с новым опытом, посетив на пути самые разные географические территории, исторические эпохи и культурные сообщества. Натуральный «чёрный» госпел, непривычный скандинавский фольклор, неровные размеры балканской музыки, броская экзотика Африки и Океании.

Группа ИзумRUд

Музыка с уральским характером! Новаторы, готовые пуститься в любую авантюру для того, чтобы найти новое звучание, и не останавливаются ни перед какими музыкальными условностями. Группа ИзумRUд – эстетский коктейль из классики, этники, джаза, блюза и арт-рока. В репертуаре группы и собственные композиции, и авторские версии мировых музыкальных хитов, будь то "Misirlou" Дика Дэйла, или "Dance of death" Камилла Сен-Санса, или квиновская "We Will Rock You". Исполнители являются победитель премии Russian World Music Awards 2020.

На площадке также выступят: Оркестр «Праздник», Ансамбль Глория и Лика Попова, Софья Спиридонова, Вокальная команда #ZAPEVALOVATEAM, Melissa, Солисты Международного центра «Мугама» Азербайджана, Только Настя, Веретено, Фольклорный ансамбль «Улар», Kussenkov Egor, Бобоши, Г. Звягин & DAVID ORCHESTRA, Лаву, Tarun Dham, Tarun Dhami, Uzoritsa.

Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
03.10.2022Музей музыки представит выставку к 100-летию российского джаза
04.07.2022Фестиваль Pori Jazz пройдет в июле
20.08.2021Лекция Ural Music Camp - Авторское право для музыкантов
07.08.2021Роман Мирошниченко номинирован на голливудскую премию
27.06.2021JazzWeek в июне
22.06.2021#Ночьпройдёт
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com