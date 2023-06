Ural Music Night пройдет 23 июня

Крупнейший фестиваль страны Ural Music Night («Ночь музыки») пройдет 23 июня и по традиции соберет зрителей на площадях, улицах, крышах, в барах, театрах, музеях и других всевозможных локациях. В эту ночь ночь музыка играет одновременно на 100 сценах.

Площадка «Фолк-карнавал» в Харитоновском парке понравится не только любителям музыки, но и тем, кто интересуется мировым фолком. Зрителей будет ждать зона ярмарки, кафе с аутентичной едой, трактиры с костюмированными продавцами и реконструкторские мастер-классы и тир для лучников.

Хедлайнерами площадки станут:

Gilead

Дискотека для тех, кому за 700. Фирменный микс этники и электроники. Слушателей ждет разножанровость от одной группы: Medieval Groove, Folk Rock, Electronic, Modern Folk.

«Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга»

Все слышали про шотландскую волынку, но мало кто знает как она звучит, тем более «вживую». 4 больших шотландских волынок и два шотландских барабана просто не могут звучать тихо — будет ярко и громко. Шоу оркестра «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга должно запомниться надолго.

На площадке также выступят: vanessadd, «Знак Ветра», Уральское фольклорное объединение «Фолкъ-Толкъ», Алексей «Крыс» Ширяев, «Карт Аяк», «Просто Горыныч», Aeterna, «Обряд», Cantadora, «УКРАЛИ КЛЕВЕР!», Drinking pumpkins, «Сны Саламандры»

Фолк, поп, джаз, live-looping, электроника в ЦПКиО

WORLD MUSIC «Изумрудный город» – место встречи исполнителей из всех уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья: Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Челябинска, Екатеринбурга, Баку, Тель-Авива, Республики Тыва и Индии. Это жанровое и национальное разнообразие, совмещение всех мировых традиций и стилей: русская балалайка, еврейская скрипка, азербайджанская зурна, тувинский хомус и индийский ситар зазвучат на все лады.

Хедлайнерами сцены станут:

MATANYA

Артист, исполнительница песен на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой. Визуально-музыкальные эксперименты в эстетике дарк-фолк-кабаре. Матаня — разновидность частушечного жанра. Так обращались к возлюбленному на Руси.

Spokan Girls

Вокальный ансамбль, о котором мало что известно. Бродячее шоу анти-менестрелей, сестры с яркими короткими именами (OIo, Viv, Pádadel, Lee, Banjöki, Kristina, Digidu и Lulu), всегда прибывают на сцену с новым опытом, посетив на пути самые разные географические территории, исторические эпохи и культурные сообщества. Натуральный «чёрный» госпел, непривычный скандинавский фольклор, неровные размеры балканской музыки, броская экзотика Африки и Океании.

Группа ИзумRUд

Музыка с уральским характером! Новаторы, готовые пуститься в любую авантюру для того, чтобы найти новое звучание, и не останавливаются ни перед какими музыкальными условностями. Группа ИзумRUд – эстетский коктейль из классики, этники, джаза, блюза и арт-рока. В репертуаре группы и собственные композиции, и авторские версии мировых музыкальных хитов, будь то "Misirlou" Дика Дэйла, или "Dance of death" Камилла Сен-Санса, или квиновская "We Will Rock You". Исполнители являются победитель премии Russian World Music Awards 2020.

На площадке также выступят: Оркестр «Праздник», Ансамбль Глория и Лика Попова, Софья Спиридонова, Вокальная команда #ZAPEVALOVATEAM, Melissa, Солисты Международного центра «Мугама» Азербайджана, Только Настя, Веретено, Фольклорный ансамбль «Улар», Kussenkov Egor, Бобоши, Г. Звягин & DAVID ORCHESTRA, Лаву, Tarun Dham, Tarun Dhami, Uzoritsa.