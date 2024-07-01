Жаркий июньский JazzWeek

. Жара. Время отпусков. В эту пору многие американцы выбирают для этой цели досточно экономичный для них вариант: Карибы. Но к американским любителям джаза, слушающим любимую музыку по радио, Карибы сами пришли в дом, естественно, в джазовом облике: по данным JazzWeek на 24 июня самым популярным альбомом стал Creole Orchestra ft. Rene Marie, записанный тринидадского происхождения трубачом Этьеном Чарльзом. Впрочем, многие лидеры мая, включая Ника Финцера, также сохранили позиции в Топ-10, правда, сменив своим места. Лидером среди лейблов остался Smoke Sessions с двумя позициями в верхней части списка, которая стала выглядеть так: