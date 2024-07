Жаркий июньский JazzWeek

. Жара. Время отпусков. В эту пору многие американцы выбирают для этой цели досточно экономичный для них вариант: Карибы. Но к американским любителям джаза, слушающим любимую музыку по радио, Карибы сами пришли в дом, естественно, в джазовом облике: по данным JazzWeek на 24 июня самым популярным альбомом стал Creole Orchestra ft. Rene Marie , записанный тринидадского происхождения трубачом Этьеном Чарльзом. Впрочем, многие лидеры мая, включая Ника Финцера, также сохранили позиции в Топ-10, правда, сменив своим места. Лидером среди лейблов остался Smoke Sessions с двумя позициями в верхней части списка, которая стала выглядеть так:

Etienne Charles Creole Orchestra ft. Rene Marie (Culture Shock Music)

(Outside in Music)

Monty Alexander D-Day (PEEWEE!)

Charlie McPherson Reverence (Smoke Sessions)

Karryn Allison A Kiss for Brazil (Origin)

Brian Bromberg LaFaro (Be Squared Productions)

Conrad Herwig The Latin Side Of McCoy Tyner (Savant)

The Jazz Defenders Memory In Motion (ITI Music)

One For All ft George Coleman Big George (Smoke Sessions)

Eric Alexander Timing Is Everything (Cellar Music Group)

Леонид АУСКЕРН