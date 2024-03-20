Новую серию интернет-фильмов о джазе открывает рассказ о Томасе и Терри Чапин

24 марта на интернет-платформе Zoom состоится премьера первого эпизода новой серии Legacies, поставленной Эбби Лондон-Кроуфорд вместе с Ли Одом. Этот первый фильм посвящен жизни и джазовому наследию выдающегося мастера, саксофониста и композитора Томаса Чапина (Thomas Chapin), безвременно сгоревшего от рака в 1998 году в возрасте 40 лет. Чапин был одной из самых ярких звезд даунтаун-сцены Нью-Йорка 80-х и 90-х годов, он много сделал для укрепления позиций главного клуба и одного из главных лейблов той эпохи Knitting Factory. Его вдова, Терри Кастильо Чапин, приложила массу усилий для сохранения творческого наследия своего мужа, участвовала она и в подготовке этого фильма, однако, не дожила до премьеры и сама. Авторы фильма решили посвятить эту работу им обоим: Томасу и Терри Чапин.

Автор ленты, Эбби Лондон-Кроуфорд, еще в 1999 году вместе с французскими документалистами участвовала в качестве продюсера в создании фильма Femmes de Jazz («Женщины джаза»). В 2016 году она участвовала в качестве ассоциированного продюсера и координатора в работе над документальным фильмом Night Bird Song, the Incandescent Life of Thomas Chapin, так что для нее это уже второе обращение к этой теме. Но серия о Чапине – это лишь первая часть гораздо более широко задуманного и, судя по всему, очень любопытного проекта.





Леонид АУСКЕРН