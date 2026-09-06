Женя Любич и Игорь Бутман записали дуэт о родном Питере

Женя Любич и Игорь Бутман записали совместный трек «Питер» — музыкальный диалог двух петербуржцев о городе, времени и любви. История этой песни началась более 20 лет назад, в студенческие годы ее автора, Жени Любич. С тех пор песня периодически звучала на концертах, но сама Женя долгое время чувствовала, что в ней чего-то не хватает…

В этом заключается особая магия «Питера»: некоторые песни могут ждать своего времени годами, чтобы однажды встретить именно того человека и тот звук, которых им не хватало. Теперь в этой композиции появился ещё один петербургский голос — голос Игоря Бутмана.

«Питер» — не просто совместная песня, а музыкальный разговор артистов с их родным городом.

В последние годы Женя Любич регулярно выступает в джаз-клубах Игоря Бутмана в Москве и Петербурге, а также частенько пересекалась с ним, выступая на джазовых фестивалях его Фонда. Так появилась идея записать дуэт. Выбор песни оказался очевидным: оба музыканта родом из Петербурга, но каждый связан с городом своей личной историей, воспоминаниями и музыкой.

Изначально сама идея дуэта казалась несбыточной. Плотный гастрольный график Народного артиста РФ, фестивали, перелёты и выступления оставляли мало шансов найти для записи подходящее время. Но этим летом всё получилось.

На конференции, посвящённой Третьему международному джазовому фестивалю Игоря Бутмана в Петербурге, Женя предложила попробовать записать «Питер» во время фестиваля. А накануне фестиваля получила подтверждение и меньше чем за 12 часов организовала запись трека и съёмку видео.

«Наша студия находится на заводе, в очень брутальном месте — никогда не подумаешь, что именно здесь может рождаться что-то прекрасное, нежное, почти неуловимое. Я очень переживала, как такой мэтр, Народный артист России, отнесётся к условиям и антуражу, которыми мы располагали. Но Игорь Бутман взял в руки саксофон и заиграл — и сразу началась такая музыка, что вдруг всё оказалось на своих местах. Наконец песня «Питер» зазвучала как надо, — говорит Женя Любич. — Соло Игоря Бутмана — это отдельный вид искусства».

После записи Женя спросила Игоря Михайловича: «Почему Вы согласились поучаствовать? Как вообще Вы смогли сегодня приехать?» Ответ был таким: «Да, пол ночи мы беседовали с одним джазменом после его выступления на фестивале, а утром я подумал, что можно было бы, конечно, выспаться… Но можно записать новую песню. И я не смог себе в этом отказать!»