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Концерт АРТЕМОВ КОМБО / 53 ГРАДУСА ДЖАЗА

06.01.2025

Концерт АРТЕМОВ КОМБО / 53 ГРАДУСА ДЖАЗА

23 ЯНВАРЯ 2025 года / концерт АРТЕМОВ КОМБО / 53 ГРАДУСА ДЖАЗА / ПОДАРКИ ПРИНИМАЮТСЯ!

Ансамбль легкого джаза Артемов комбо лоббисты советского джаза. Уже более 15 лет коллектив исполняет джаз только на русском языке.

"Джазовый ансамбль Андрея Артемова – уникальный коллектив, возродивший своим авторским творчество эстрадно - джазовый жанр советской эстрады середины ХХ века. Swing и Bossa Nova вплетённые в различные стили, эпохи и направления придают творчеству коллектива джазовую основу в исполнении традиционной отечественной музыки."

ОСТОРОЖНО! Концерт АРТЁМОВ КОМБО может вызвать непреодолимое желание танцевать! Не сдерживайте себя. Галерка может безудержно пуститься в пляс. А первым рядам партера разрешается ритмично ёрзать на мягких креслах, шуршать вечерними платьями и сверкать бриллиантами. Всегда ваши, почти оркестр русского джаза АРТЕМОВ КОМБО

Ирина Рязанова - вокал Елизавета Михайлова - вокал Николай Михайлов - труба Егор Киселёв - тенор сакс Алексей Сеталов - тромбон Иван Спиридонов - гитара Сергей Чистяков - рояль Игорь Шатов - барабаны Андрей Артемов – бас/ худ рук/ автор слов и музыки Специальные гости: Легенда джазового вокала Светлана ПАНОВА Виртуозы джазовой чечётки Виктория СИЧАЛОВА и Константин НЕВРЕТДИНОВ Вокальный квартет Егора ЯКОВЛЕВА Поэтесса Мила КИРИЕВСКАЯ группа The BEERDRINKERZ В программе возможны неожиданные гости
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