Фестиваль Jazz & Rock Sound объединит музыкантов и любителей джаза и рока на Hi-Fi & High End Show 2024.

19 октября 2024 года на площадке крупнейшей российской выставки аудио и видеотехники высокого класса Hi-Fi & High End Show в третий раз пройдет фестиваль Jazz & Rock Sound. В этом году он проходит под девизом «Come Together», который символизирует единство и совместное творчество.



В 2024 году рамки конкурса расширяются, позволяя участникам выбирать музыкальный жанр от джаза до рока. География участников также стала шире: продемонстрируют свое мастерство исполнители и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Тюмени. Программный директор фестиваля Александр Максимов отметил, что музыканты, принимавшие участие в конкурсе ранее, стремятся вновь выйти на сцену «Бородино Hall». По условиям Jazz & Rock Sound музыканты исполнят две композиции: обязательную - песню "Come Together" легендарной группы The Beatles в любой аранжировке, а также произведения из собственного репертуара. Среди участников фестиваля – рок-кавер band KLONDIKE, ансамбль Deniz & Friends, квартет Марии Суровцевой, ILLO TRIO, группа Екатерины Черноусовой, Extra-Time Jazz Band, ансамбль легкого джаза АРТЕМОВ КОМБО, квартет Виктории Петровской, Дарья Лобанова, IZI TRIO, РАДОСТЬ ОРКЕСТР, N-Code Band. В перерывах

между выступлениями зрителям предложат поучаствовать в викторине «Знаешь ли ты джаз и рок?».



Оценивать конкурсные номера будет жюри, которое возглавит Яков Окунь — известный пианист, наследник джазовой династии, участник и основатель коллективов «МосГор Трио» и «МосГор Трио плюс Сергей Головня», преподаватель «Академии джаза» Игоря Бутмана. Также в составе жюри: Ильдар Казаханов — петербургский джазовый гитарист, композитор, заслуженный артист Республики Татарстан и Дмитрий Носков — певец, кинокомпозитор и аранжировщик, автор музыки для многих российских фильмов.



Победителю достанется 8-часовая смена звукозаписи в студии MMS Records. Призы за второе и третье места - виниловый проигрыватель Premiera ECO BT и наушники KEF Mu7. Участники фестиваля также получат призы в различных номинациях.

Билет на выставку на выставку Hi-Fi & High End Show и фестиваль Jazz Rock Sound – единый и дает право посещения всех дней мероприятия.



Организатор выставки и фестиваля – компания «Мидэкспо». Генеральный спонсор – PREMIERA. Партнеры – KEF, TONE WINNER, PRIMARE.