JazzWeek в июне

По данным JazzWeek на 26 июня 2023 года первое место в списке популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей держит Exactly Right
от американского барабанщика Луиса Хэйеса. При этом Хэйес удерживает это самое престижное место четыре недели подряд, хотя весь остальной список «Топ-10» почти полностью обновился по сравнению с концом мая. Среди главных «преследователей» Хэйеса мы видим Эрика Эликсандера и женскую джазовую группу Artemis. Парадоксально, но больше других лейблов в этом списке работ от Smoke Sessions, хотя это последние в «Топ-10», девятое и десятое места. Думаю, сей факти не слишком огорчает боссов лейбла Savant, выпустившего столь популярный альбом Луиса Хэйеса. Весь список десяти самых популярных альбомов теперь выглядит так: