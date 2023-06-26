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JazzWeek в июне

26.06.2023


JazzWeek в июне

По данным JazzWeek на 26 июня 2023 года первое место в списке популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей держит Exactly Right от американского барабанщика Луиса Хэйеса. При этом Хэйес удерживает это самое престижное место четыре недели подряд, хотя весь остальной список «Топ-10» почти полностью обновился по сравнению с концом мая. Среди главных «преследователей» Хэйеса мы видим Эрика Эликсандера и женскую джазовую группу Artemis. Парадоксально, но больше других лейблов в этом списке работ от Smoke Sessions, хотя это последние в «Топ-10», девятое и десятое места. Думаю, сей факти не слишком огорчает боссов лейбла Savant, выпустившего столь популярный альбом Луиса Хэйеса. Весь список десяти самых популярных альбомов теперь выглядит так:

Louis Hayes Exactly Right (Savant)

Eric Alexander A New Beginning - Alto Saxophone with Strings (High Note)

Artemis In Real Time (Blue Note)

Jae Sinnett’s Zero To 60 Quartet feat. Randy Brecker Commitment (J-Nett Music)

Cecilia Smith The Mary Lou Williams Resurgence Project Small Ensemble Repertoire Vol. 1 (Innova Recordings)

Nick Finzer Dreams, Visions, and Illusions (Outside In Music)

The Jazz Defenders Scheming (ITI)

Ken Fowser Resolution (W33)

Wayne Escoffery Like Minds (Smoke Sessions)

Joe Farnsworth In What Direction Are You Headed? (Smoke Sessions)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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