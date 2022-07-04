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Фестиваль Pori Jazz пройдет в июле

04.07.2022


Фестиваль Pori Jazz пройдет в июле
С 1966 года в финском городе Пори ежегодно проводится международный джазовый фестиваль, один из старейших в Европе. И если в 1966 году фестивальные мероприятия посетило лишь 650 любителей джаза, то в последние годы количество гостей Pori Jazz исчисляется сотнями тысяч. Разумеется, и масштабы фестиваля за эти годы заметно расширились, как с точки зрения концертных площадок, так и по числу выступающих здесь музыкантов. В Пори придерживаются широких взглядов, как и в Монтре, допуская на свои сцены и не слишком джазовых артистов. В 2022 году Pori Jazz состоится с 8 по 16 июля. Организаторы фестиваля объявили, что джазфэны, приобретавшие билеты на Pori Jazz в 2020 и 2021 годах, когда пандемия заставила прервать многолетнюю фестивальную традицию, будут по этим документам допущены на Pori Jazz 2022.

И им будет что посмотреть и что услышать! Как обычно, очень представительно будет выглядеть команда музыкантов с родины джаза. Самые яркие американские джазмены последних лет съедутся на Pori Jazz. На фестивале ожидается выступление Нэйта Смита с проектом Kinfolk (он впервые в Пори), лучшей джазовой вокалистки последних лет Сесиль МакЛорин Сальвант, квартета легендарного Чарльза Ллойда с участием Билла Фризелла, квартета Иммануэля Уилкинса, таких титанов джаза, как Джо Ловано и Дэйв Дуглас с проектом Sound Prints, молодой звезды вибрафона Джоэля Росса, неувядаемого Кенни Гаррета с программой его последнего альбома Sounds From The Ancestors, блюзовой группы Gov’t Mule и многих других артистов.

Европейская сцена будет представлена концертами английской певицы Йола, шотландского вокалиста Льюиса Капалди, французской группы L’Impératrice, возрождающей традиции диско 70-х, британцев Sons of Kemet во главе со знаменитым Шабакой Хатчинсом, британской поп-группы Simply Red, афро-лондонского коллектива Kokoroko. Впрочем, будут в Пори и чисто африканские коллективы, вроде Alogte Oho & his Sounds Of Joy из Ганы или Mdou Moctar из Нигера.

Разумеется, широко будет представлена и отечественная сцена. Среди финских участников фестиваля отметим Valtteri Laurell Nonet, ветерана Юхани Аалтонена, рокера Дэйва Линдхольма, саксофонистку Линду Фредериксон.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия
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