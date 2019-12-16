Common Space – концерты новой российской и британской музыки (Москва, Нижний Новгород)
16.12.2019
Проект Common Space – это соединение в одном пространстве новой российской и британской музыки. Проект выходит за рамки обычного концерта, это пространственная звуковая инсталляция, в которой принимают участие пять российских музыкантов Московского Ансамбля Современной Музыки – МАСМ(флейта, кларнет, скрипка, виолончель, фортепиано) и четыре солиста ведущего британского ансамбля современной музыки Birmingham Contemporary Music Group – BCMG (флейта, ударные, гитара и альт).
Проект объединяет две идеи. Первая идея – общность. Российские и британские композиции, открывающие и замыкающие вечер, посвящены одной теме: непривычному распределению звука в пространстве и отказу от классической концертной ситуации в пользу звуковой инсталляции, в которой партии инструментов независимы друг от друга, исполнители распределены в пространстве или перемещаются в нем, и у каждого слушателя возникает своя индивидуальная звуковая картина.
Вторая идея – одновременность и расфокусировка слушательского восприятия в рамках концертной инсталляции, в ходе которой несколько камерных сочинений будут одновременно исполнены в разных пространствах.
События пройдут в рамках программы Года музыки Великобритании и России 2019.