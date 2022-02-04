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Главная » новости

Вымышленное барокко. Русский ренессанс: из двадцать первого века в восемнадцатый и обратно

04.02.2022


Вымышленное барокко. Русский ренессанс: из двадцать первого века в восемнадцатый и обратно
Ансамбль NOVOSELIE представит альбом «Славен мир» в Культурном центре «Дом» 23 февраля

А начальство все в заботе,

А матросы все в работе:

Иной кверху лезет снизу,

Иной сверху летит книзу.

Петербургский музыкант Руст Позюмский долгие годы играл аутентичную музыку XVIII века и настолько вжился в роль придворного композитора Петра Первого, что сам стал писать русские барочные песни, и теперь уже только специалисты могут отличить оригинальные петровские канты от кантов Руста Позюмского.

Европейское барокко занесли к нам поляки еще во время Смутного времени. Здесь оно смешалось с духовной музыкой и русским фольклором и воплотилось в канты, странный, немного неуклюжий, но очаровательный жанр. Окончательную форму он обрел уже при Петре. В то время, правда, канты исполняли акапелла (иногда под фанфары и литавры), в основном мужскими голосами, низкими и довольно мрачными. А Руст добавил в аранжировку красивейший барочный инструмент виолу да гамба и волшебный голос Алисы Тен.

NOVOSELIE погружает нас в совершенно невероятный мир, где «на горах валдайских сидит Аполлон», сон перемешан с явью, Запад — с родными осинами, юмор — с пафосом и сентиментальной слезой. Музыкальная машина времени перенесет слушателя на триста лет назад, когда смеялись и плакали над тем же, над чем и мы. Это очень красивое путешествие.

Пластинка «Славен мир», которую выпустилав январе фирма«Мелодия», включает в себя 14 композиций, из нихтолько две — аутентичный XVIII век, а двенадцать — вымышленное барокко, созданное Позюмским и его звездным ансамблем. На концерте в Культурном центре «Дом» их исполнят: АлисаТен, Марфа Семенова, Андрей Котов и Владимир Красов — вокал; Сергей Полтавский —виольд'Амур, Вадим Вайнштейн — теноровая виола, Антон Изгагин—басовая виола, Владимир Волков —виолон. И конечно, сам Руст Позюмский на басовой виоле.

Руст Позюмский — петербургский композитор, классический и барочный исполнитель, участвовал в десятке международных фестивалей, лауреат конкурса им. ванВассенара в составе ансамбля BaroccoConcertato, играл с известнейшими музыкантами мира.

Алиса Тен — мультижанровая певица, исполняет джаз, классику, барокко, импровизационную музыку.Участвовала в таких проектах, как «Театр бразильской пассионарной песни «Дефеса», «Музей звуковых фигур» Петра Айду, ансамбль древнерусской музыки «Хронос». Выступала с сольными концертами в США, Англии, Франции, Германии.

Андрей Котов — фольклорист, хормейстер, исследовать аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен. Более десяти лет работал в знаменитом ансамбле Дмитрия Покровского. Руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин».

Владимир Волков — композитор, музыкант-мультиинструменталист. Один из участников легендарной «Поп-механики» Сергея Курехина, основатель проекта «Волковтрио». Принимал участие в записях групп «Аукцыон» и «Аквариум».

Марфа Семёнова—певица, обладательница редкого тембра голоса. Исполняет народную музыку с колёсной лирой и аутентичный английский фольклор. Выступала с ансамблем «Узорика», исполняющим русскую духовную музыку XVI-XVIII веков. Участвовала в фестивалях «Шереметьевские ассамблеи», «Violaismylife», «VOLKOV ManiFEST», «Природа творчества» и др.

Сергей Полтавский — альтист, основатель фестиваля виольной музыки «ViolaismyLife».Лауреат Международного конкурса альтистов Юрия Башмета. Выступал с Татьяной Гринденко, Владимиром Спиваковым, Полиной Осетинской и другими известными музыкантами.

23 февраля, Культурный центр «Дом», Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4. Начало в 20-00


стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка
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