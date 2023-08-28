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Джазовый фестиваль Jazz Sound Fest

28.08.2023


Джазовый фестиваль Jazz Sound Fest

Фестиваль Jazz Sound – уникальное интерактивное развлечение для конечных потребителей, которые приходят послушать живой джаз в исполнении музыкантов, тем самым расширяя аудиторию посетителей выставки. В 2023 году в рамках выставки Hi-Fi&High End Show 2023 на сцене концертного зала отеля пройдет второй фестиваль Jazz Sound.


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ


Концертный зал «Бородино Холл», 1этаж отеля «Альянс Бородино». Миссия конкурса – популяризация джазовой музыки и возможности ее прослушивания на качественной HI-FI и High End аппаратуре.
В 2022 в рамках HI-FI & HIGH END SHOW впервые прошел собственный музыкальный
фестиваль-конкурс среди молодых исполнителей джаза. За право стать лучшим боролись 12
коллективов.
Председатель жюри конкурса: художественный руководитель Санкт-Петербургской
филармонии джазовой музыки, народный артист, профессор Давид Голощекин.


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ


Коллектив исполняет три композиции – две на свой выбор,одну обязательно – известную джазовую мелодию. Участие для коллектива -бесплатное. Председателем жюри станет Яков Окунь.


Каждый посетитель может прослушать известную мелодию на HI-FI аппаратуре в выставочной экспозиции. Таким образом у гостей мероприятия есть возможность сравнить живое звучание и звучание на лучших образцах аппаратуры воспроизведения звука.


ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ


21 октября 2023 в зале «Бородино Холл» отеля «Альянс Бородино» состоится фестиваль-конкурс Jazz Sound в рамках выставки Hi-Fi & High End Show.


В этом году организаторы расширили жанровые возможности для музыкантов: они смогут представить на сцене композиции в стиле блюз, свинг и поп-музыки. В отличие от блюза, который может исполнять один музыкант, свинг – это музыка больших оркестров.Поп–музыка, в отличие от простого джаза, очень тесно связана с текстом и песней. Cтилевые разновидности позволят оценить также вокальные и импровизационные таланты исполнителей. Чтобы насладиться всем многообразием джаза в различных его текстурах и формах, необходима
качественная аппаратура класса Hi-Fi и High End, которая присутствует на выставке.
Каждому коллективу даётся 2 0 минут для исполнения любых композиций на выбор и одной обязательной,предложенной организатором фестиваля. Мастер-композиция по договоренности с экспонентами выставки будет в фонотеке и, по просьбе посетителей, они будут ее ставить на прослушивание. Посетители смогут сравнить звучание «вживую» и на различной аппаратуре.
Все участники фестиваля получают дипломы лауреатов в различных категориях и призы от спонсоров. Конкурс будет активно продвигаться в СМИ и социальных сетях.
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