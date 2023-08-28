Джазовый фестиваль Jazz Sound Fest

Фестиваль Jazz Sound – уникальное интерактивное развлечение для конечных потребителей, которые приходят послушать живой джаз в исполнении музыкантов, тем самым расширяя аудиторию посетителей выставки. В 2023 году в рамках выставки Hi-Fi&High End Show 2023 на сцене концертного зала отеля пройдет второй фестиваль Jazz Sound.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



Концертный зал «Бородино Холл», 1этаж отеля «Альянс Бородино». Миссия конкурса – популяризация джазовой музыки и возможности ее прослушивания на качественной HI-FI и High End аппаратуре.

В 2022 в рамках HI-FI & HIGH END SHOW впервые прошел собственный музыкальный

фестиваль-конкурс среди молодых исполнителей джаза. За право стать лучшим боролись 12

коллективов.

Председатель жюри конкурса: художественный руководитель Санкт-Петербургской

филармонии джазовой музыки, народный артист, профессор Давид Голощекин.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



Коллектив исполняет три композиции – две на свой выбор,одну обязательно – известную джазовую мелодию. Участие для коллектива -бесплатное. Председателем жюри станет Яков Окунь.



Каждый посетитель может прослушать известную мелодию на HI-FI аппаратуре в выставочной экспозиции. Таким образом у гостей мероприятия есть возможность сравнить живое звучание и звучание на лучших образцах аппаратуры воспроизведения звука.



ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ



21 октября 2023 в зале «Бородино Холл» отеля «Альянс Бородино» состоится фестиваль-конкурс Jazz Sound в рамках выставки Hi-Fi & High End Show.



В этом году организаторы расширили жанровые возможности для музыкантов: они смогут представить на сцене композиции в стиле блюз, свинг и поп-музыки. В отличие от блюза, который может исполнять один музыкант, свинг – это музыка больших оркестров.Поп–музыка, в отличие от простого джаза, очень тесно связана с текстом и песней. Cтилевые разновидности позволят оценить также вокальные и импровизационные таланты исполнителей. Чтобы насладиться всем многообразием джаза в различных его текстурах и формах, необходима

качественная аппаратура класса Hi-Fi и High End, которая присутствует на выставке.

Каждому коллективу даётся 2 0 минут для исполнения любых композиций на выбор и одной обязательной,предложенной организатором фестиваля. Мастер-композиция по договоренности с экспонентами выставки будет в фонотеке и, по просьбе посетителей, они будут ее ставить на прослушивание. Посетители смогут сравнить звучание «вживую» и на различной аппаратуре.

Все участники фестиваля получают дипломы лауреатов в различных категориях и призы от спонсоров. Конкурс будет активно продвигаться в СМИ и социальных сетях.