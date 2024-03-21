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Сергей Жилин и Наталья Чайковская выпустили совместный джазовый альбом «Мой город»

21.03.2024

Сергей Жилин и Наталья Чайковская выпустили совместный джазовый альбом «Мой город»

В новый альбом «Мой город», релиз которого состоялся на цифровых площадках и радио, вошли джазовые интерпретации известных композиций Натальи Чайковской в исполнении Сергея Жилина и оркестра «Фонограф- Симфо-Джаз».


«Наш проект с Сергеем Жилиным – это музыкальные зарисовки любимого города, вдохновлённые игрой солнца в окнах, улыбками прохожих, драйвом шумных дорог. Это город, в котором хочется жить и любить, по которому хочется гулять и наслаждаться весенним солнцем», – рассказывает об альбоме Наталья Чайковская.


«Мелодии Натальи очень трогательные, напевные, легко запоминаются, при этом они очень удобны для джазовых импровизаций в большом стилистическом диапазоне – от мягкого джазового кроссовера до диксиленда и бибопа», – делится впечатлениями о совместной работе Сергей Жилин.


Наталья Чайковская – современный российский композитор, автор инструментальной музыки, работающий в различных жанрах от лаунжа и джаза до неоклассики и оркестровой музыки. Произведения Натальи Чайковской пользуются популярностью на российских и зарубежных
цифровых площадках, а также востребованы в документальных и художественных фильмах.
Сергей Жилин – народный артист РФ, пианист, дирижёр, основатель и руководитель известного музыкального коллектива «Фонограф». Альбом «Мой город» доступен на всех цифровых площадках.



стиль
джаз
страна
Россия
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