Совместный проект Ольги Гапеевой и Fantastic Swimmers

Поэтесса Ольга Гапеева подготовила аудиоальбом с группой Fantastic Swimmers. Скваозная линия программыя праграмы Plop-Plop-Plop – авторская декламация стихов свободной формы, написанных на немецком языке. По словам Ольги получилась «целая опера, масштабное и панорамное произведение». С 2019 года Ольга живет и работает в Австрии и Германии, пишет не только на белорусском, но и на немецком языке.

Чтение сопровождают впервые примененные «Пловцами» нотные мелодии, септет (три духовых, три струнных инструмента плюс рояль), терменвокс и шумовой хор. Всего к работе над альбомом подключилось двадать человек, в том числе музыканты из Беларуси, Польши и США. Запись осуществлялась в течение прошлого года в варшавской Quality Studio. В окончательном списке треков - 18 композиций, условно разделенных на две «стороны», общей продолжительностью звучания 36 минут. Пока авторы предлагают познакомиться с превью -Plop Ouvertüre, полная же версия альбома появится ближе к 2027 году.



https://fpstudio.bandcamp.com/album/plop-ouvert-re-sp