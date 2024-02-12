Сольный концерт Дмитрия Сазонова

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » новости » Сольный концерт Дмитрия Сазонова

Сольный концерт Дмитрия Сазонова

12.02.2024

Сольный концерт Дмитрия Сазонова

Сольный концерт пианиста Дмитрия Сазонова. Творчество исполнителя на стыке таких жанров как классическая музыка, джаз, неоклассика. Сочетанием богатейших возможностей клавишных синтезаторов и звуком акустического рояля, создается неповторимая атмосфера и стиль исполнения. В программе концерта прозвучат лучшие авторские пьесы, спонтанные импровизации, а также популярная классика и мировые хиты в авторской аранжировке. А также публику ждет несколько музыкальных сюрпризов.

Дмитрий Сазонов – пианист
Стили и направления: Classics / ClassicCrossover / Jazz / Smooth Jazz / NeoClassics / Folk / Rock
Дмитрий Сазонов – талантливый музыкант, обладающий уникальным звуком, оригинальным стилем и яркой творческой биографией. Музыкант с большим опытом выступлений на лучших мировых сценах, работавший со многими звездами отечественного шоу-бизнеса (Лариса Долина, Николай Носков, Анастейша, Максим Дунаевский, Егор Дружинин, Нюша, Дмитрий Харатьян, Юра Титов, Инна Маликова и анс. Новые Самоцветы, Илья Киреев и др…)

Дмитрий Сазонов занимается музыкой с 5 лет. Закончил Воронежское Музыкальное Училище им. Ростроповичей и Московский Государственный Университет Культуры и Искусств. Воспитанник блестящего пианиста и композитора, основателя проекта 'Этносфера' и ученика Эдуарда Артемьева — Сергея Филатова. Имеет неоконченное психологическое образование.

С 2010 года активно принимает участие в различных музыкально-театральных проектах, таких как: мюзикл Максима Дунаевского и Егора Дружинина "Любовь и Шпионаж" с Ларисой Долиной и Дмитрием Харатьяном (1-е клавиши в оркестре, выпускающий концертмейстер проекта), мюзикл Лоры Квинт и Егора Дружинина "Я-Эдмон Дантес" с Дмитрием Певцовым (1-е клавиши в оркестре, выпускающий концертмейстер проекта), проект 'Этносфера' и др…

С 2014 гастролирует по России и Европе в сотрудничестве с певцом Николаем Носковым.

Визитная карточка исполнителя –уникальное фортепианное туше в совокупности с эмоциональностью исполнения.

В данный момент сотрудничает с Ильей Киреевым как концертный пианист и клавишник, является соавтором и участником ELECTRO-ACOUSTIC TRIO, участником джаз-фьюжн проекта Липси Лайм, занимается сольным фортепианным творчеством, а также, преподает в Московском Государственном Институте Культуры и Искусств.

Концерт состоится 22 февраля в Музее Н.Островского (Москва, Тверская, 14)


стиль
джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
03.11.2023Концерт Сергея Летова и Sanchillo Atmosphere band
06.09.2023Концерт Fatime Songoro и Sanchillo Atmosphere band
23.05.2023Совместный концерт И.Бутмана и Л.Долиной
02.02.2022Бесплатный концерт Eilenkrig Crew на фестивале New/Open Showcase в Екатеринбурге
21.01.2022Мариам Мерабова в концерте-открытии фестиваля "Хор без границ"
20.12.2021Концерт "St.Regis Jazz" - Петр Востоков
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com