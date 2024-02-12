Сольный концерт Дмитрия Сазонова

Сольный концерт пианиста Дмитрия Сазонова. Творчество исполнителя на стыке таких жанров как классическая музыка, джаз, неоклассика. Сочетанием богатейших возможностей клавишных синтезаторов и звуком акустического рояля, создается неповторимая атмосфера и стиль исполнения. В программе концерта прозвучат лучшие авторские пьесы, спонтанные импровизации, а также популярная классика и мировые хиты в авторской аранжировке. А также публику ждет несколько музыкальных сюрпризов.

Дмитрий Сазонов – пианист

Стили и направления: Classics / ClassicCrossover / Jazz / Smooth Jazz / NeoClassics / Folk / Rock

Дмитрий Сазонов – талантливый музыкант, обладающий уникальным звуком, оригинальным стилем и яркой творческой биографией. Музыкант с большим опытом выступлений на лучших мировых сценах, работавший со многими звездами отечественного шоу-бизнеса (Лариса Долина, Николай Носков, Анастейша, Максим Дунаевский, Егор Дружинин, Нюша, Дмитрий Харатьян, Юра Титов, Инна Маликова и анс. Новые Самоцветы, Илья Киреев и др…)

Дмитрий Сазонов занимается музыкой с 5 лет. Закончил Воронежское Музыкальное Училище им. Ростроповичей и Московский Государственный Университет Культуры и Искусств. Воспитанник блестящего пианиста и композитора, основателя проекта 'Этносфера' и ученика Эдуарда Артемьева — Сергея Филатова. Имеет неоконченное психологическое образование.

С 2010 года активно принимает участие в различных музыкально-театральных проектах, таких как: мюзикл Максима Дунаевского и Егора Дружинина "Любовь и Шпионаж" с Ларисой Долиной и Дмитрием Харатьяном (1-е клавиши в оркестре, выпускающий концертмейстер проекта), мюзикл Лоры Квинт и Егора Дружинина "Я-Эдмон Дантес" с Дмитрием Певцовым (1-е клавиши в оркестре, выпускающий концертмейстер проекта), проект 'Этносфера' и др…

С 2014 гастролирует по России и Европе в сотрудничестве с певцом Николаем Носковым.

Визитная карточка исполнителя –уникальное фортепианное туше в совокупности с эмоциональностью исполнения.

В данный момент сотрудничает с Ильей Киреевым как концертный пианист и клавишник, является соавтором и участником ELECTRO-ACOUSTIC TRIO, участником джаз-фьюжн проекта Липси Лайм, занимается сольным фортепианным творчеством, а также, преподает в Московском Государственном Институте Культуры и Искусств.

Концерт состоится 22 февраля в Музее Н.Островского (Москва, Тверская, 14)