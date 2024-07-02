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Татьяна Нова /Юлия Перминова: концертный тур по России

02.07.2024

Татьяна Нова /Юлия Перминова: концертный тур по России

28 июня 2024 года дуэт Татьяна Нова и Юлия Перминова выпустил дебютный альбом "Echoes of Home" (Отголоски дома) и в июле приезжает с туром по России.

Татьяна (вокал, эффекты, перкуссия) и Юлия (фортепиано, синтезатор) создали дуэт в 2022 году, который стал ярким представителем нового звучания в мире современной джазовой музыки. Обе девушки родились и выросли в России, но встретились за рубежом - в рамках престижной джазовой программы "Focusyear" в Базеле (Швейцария).

Летом 2023 года они записали дебютный альбом на легендарной студии Bauer Studios в Людвигсбурге (Германия). "Echoes of Home" (Отголоски Дома) — это их музыкальный "крик души", доносящийся эхом из дома - чувство, одновременно индивидуальное и универсальное. Вдохновившись русской поэзией, советскими сказками, значением свободы и объединения людей, девушки создали альбом из восьми авторских композиций, выражающих это чувство. Помимо композиций на русском и английском языках, они сделали упор на инструментальный вокал и импровизацию, повсюду вплетая бразильские и африканские ритмы, а также славянские фольклорные элементы.

22 июля Татьяна Нова и Юлия Перминова презентуют свой дебютный альбом в родном городе Татьяны, в Москве (в джаз-клубе Эссе), в рамках большого тура по России.


стиль
джаз
страна
Россия
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