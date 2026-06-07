Казино в Майами спонсирует чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет сразу в трех странах — в США, Канаде и Мексике. Первый матч турнира состоится уже в четверг 11 июня в Мехико. Болельщиков, читающих Джаз-Квадрат, возможно, особенно интересуют игры в Южной Флориде, которая примет семь матчей на стадионе Hard Rock Stadium в Майами с 15 июня по 18 июля. Они пройдут под знаком довольно знаменательного для любителей не только футбола, но и музыки, сотрудничества с казино Seminole Hard Rock, которое стало официальным спонсором чемпионата.
Огромное казино и концертный зал являются частью знаменитого гостинично-развлекательного комплекса, который принадлежит индейскому племени семинолов. Главной достопримечательностью этого курорта является 35-этажное здание отеля в форме гигантской гитары. Компания Hard Rock владеет крупнейшей (более 88 000 предметов) и самой ценной в мире коллекцией подлинных музыкальных реликвий, в том числе гитарой Эрика Клэптона.
В качестве спонсора футбольного чемпионата казино будет подогревать ажиотаж вокруг турнира, развлекая болельщиков за пределами стадиона, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от казино.
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