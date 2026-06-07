Казино в Майами спонсирует чемпионат мира по футболу

Меню
Главная Новости О проекте Отправить запрос
Главная Новости О проекте, реклама Получить rss-ленту


стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Египет, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
Главная » новости » Казино в Майами спонсирует чемпионат мира по футболу

Казино в Майами спонсирует чемпионат мира по футболу

07.06.2026
Казино в Майами спонсирует чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет сразу в трех странах — в США, Канаде и Мексике. Первый матч турнира состоится уже в четверг 11 июня в Мехико. Болельщиков, читающих Джаз-Квадрат, возможно, особенно интересуют игры в Южной Флориде, которая примет семь матчей на стадионе Hard Rock Stadium в Майами с 15 июня по 18 июля. Они пройдут под знаком довольно знаменательного для любителей не только футбола, но и музыки, сотрудничества с казино Seminole Hard Rock, которое стало официальным спонсором чемпионата.

Огромное казино и концертный зал являются частью знаменитого гостинично-развлекательного комплекса, который принадлежит индейскому племени семинолов. Главной достопримечательностью этого курорта является 35-этажное здание отеля в форме гигантской гитары. Компания Hard Rock владеет крупнейшей (более 88 000 предметов) и самой ценной в мире коллекцией подлинных музыкальных реликвий, в том числе гитарой Эрика Клэптона.

В качестве спонсора футбольного чемпионата казино будет подогревать ажиотаж вокруг турнира, развлекая болельщиков за пределами стадиона, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от казино.


Еще новости на эту тему:
04.06.2025
Петр Востоков: Джаз мирового кино
30.04.2025
JazzWeek: богиня апреля – Артемида
14.03.2025
Colisium в Минске состоится 4 и 5 апреля
10.09.2024
Объявлен состав жюри премии «Все цвета джаза»
26.08.2024
JazzWeek: за окнами август
02.07.2024
Татьяна Нова /Юлия Перминова: концертный тур по России
© 2012−2026 Jazz-квадрат
Сайт работает на платформе Nestorclub.com