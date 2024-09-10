Объявлен состав жюри премии «Все цвета джаза»

В зале Omega Rooftop 26 ноября пройдет церемония вручения X
ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза».
Организаторы объявили имена членов жюри: тройки
финалистов в семи номинациях определят Игорь Бутман,
Лариса Долина, Сергей Жилин, Лев Боровков, Теона Контридзе,
Александр Панайотов и Влад Лисовец.
Выбор лауреатов премии пройдет в несколько этапов. Редакция
радиостанции будет собирать заявки на соискание с 9 сентября
по 9 октября. Отобрать финалистов помогут слушатели
радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 14
октября по 7 ноября.
Победители в номинациях «Восходящая звезда», «Фестиваль
года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года,
«Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры»
будут объявлены с 18 по 24 ноября в эфире Радио JAZZ.
В этом году премия «Все цвета джаза» отметит свой
десятилетний юбилей. С момента основания на «Все цвета
джаза» выступили более 90 исполнителей и резидентов
крупнейших музыкальных фестивалей – в этот раз для гостей
премии выступят Tony Karapetyan Trio, Вадим Эйленкриг, Олег
и Наталья Бутман, а также Jazz Dance Orchestra.