Объявлен состав жюри премии «Все цвета джаза»

В зале Omega Rooftop 26 ноября пройдет церемония вручения X

ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза».

Организаторы объявили имена членов жюри: тройки

финалистов в семи номинациях определят Игорь Бутман,

Лариса Долина, Сергей Жилин, Лев Боровков, Теона Контридзе,

Александр Панайотов и Влад Лисовец.



Выбор лауреатов премии пройдет в несколько этапов. Редакция

радиостанции будет собирать заявки на соискание с 9 сентября

по 9 октября. Отобрать финалистов помогут слушатели

радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 14

октября по 7 ноября.



Победители в номинациях «Восходящая звезда», «Фестиваль

года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года,

«Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры»

будут объявлены с 18 по 24 ноября в эфире Радио JAZZ.

В этом году премия «Все цвета джаза» отметит свой

десятилетний юбилей. С момента основания на «Все цвета

джаза» выступили более 90 исполнителей и резидентов

крупнейших музыкальных фестивалей – в этот раз для гостей

премии выступят Tony Karapetyan Trio, Вадим Эйленкриг, Олег

и Наталья Бутман, а также Jazz Dance Orchestra.