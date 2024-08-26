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JazzWeek: за окнами август

26.08.2024

JazzWeek: за окнами август

Жаркое лето подходит к концу, но поклонники джаза слушают любимую музыку при любой погоде. Вот и подоспел последний летний чарт JazzWeek, фиксирующий приоритеты американских радиослушателей, оценивающих свои любимые альбомы. По данным на 26 августа уже две последние недели главным фаворитом является новый альбом американского пианиста среднего поколения Заккаи Кертиса. Прежний лидер, трубач Этьен Чарльз отступил на одну ступеньку. В принципе же список Топ-10 обновился радикально. Удержались в нем только Этьен Чарльз и Конрад Хервиг, все остальные имена – новые. Среди лейблов лидерство делят Savant и Cellar Music Group с двумя позициями в «горячей десятке». Выглядит она теперь таким образом:

Zaccai Curtis Cubop Lives! (TR Collective)

Etienne Charles Creole Orchestra ft. Rene Marie (Culture Shock Music)

Antonio Adolfo Love Cole Porter (AAM Music)

Louis Hayes Artform Revisited (Savant)

Conrad Herwig The Latin Side Of McCoy Tyner (Savant)

Something Else! ft. Vincent Herring Soul Jazz (Smoke Sessions)

Lakecia Benjamin Phoenix Reimagined (Ropeadope)

Brian Ho Trio Bridges (Cellar Music Group)

Alvin Queen Trio Feeling Good (Stunt)

Ken Peplowski Live At Mezzrow (Cellar Music Group)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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