JazzWeek: за окнами август

Жаркое лето подходит к концу, но поклонники джаза слушают любимую музыку при любой погоде. Вот и подоспел последний летний чарт JazzWeek, фиксирующий приоритеты американских радиослушателей, оценивающих свои любимые альбомы. По данным на 26 августа уже две последние недели главным фаворитом является новый альбом американского пианиста среднего поколения Заккаи Кертиса. Прежний лидер, трубач Этьен Чарльз отступил на одну ступеньку. В принципе же список Топ-10 обновился радикально. Удержались в нем только Этьен Чарльз и Конрад Хервиг, все остальные имена – новые. Среди лейблов лидерство делят Savant и Cellar Music Group с двумя позициями в «горячей десятке». Выглядит она теперь таким образом:

Zaccai Curtis Cubop Lives! (TR Collective)

Etienne Charles