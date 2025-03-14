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Colisium в Минске состоится 4 и 5 апреля

14.03.2025

Colisium в Минске состоится 4 и 5 апреля

С 4 по 5 апреля 2025 года в «Ренессанс Минск Конгресс Отель» по адресу просп. Дзержинского, 1Е, Минск состоится Colisium Minsk 2025 — масштабное событие, которое объединяет профессионалов музыкальной индустрии. Форум вырос, и в этом году юбилейный, десятый минский Colisium пройдет в шести залах, каждый из которых посвящен актуальным темам и вопросам, волнующим представителей различных сфер индустрии.

Программа форума:

Зал Business
Этот зал станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов бизнес-процессов в индустрии развлечений.

Некоторые темы потока: тенденции и изменения музыкальной индустрии, филармонии как центры новых идей, спорт как шоу-событие, нейросети для оптимизации бизнес-процессов.

Зал Artist
В этом зале артисты и музыкальные профессионалы смогут обменяться опытом и обсудить современные тенденции в индустрии.
Темы: стратегия позиционирования и менеджмент артиста, как артисту защитить свои права, музыкальные стриминги, музыка за пределами мейнстрима и монетизация музыки, домашняя студия и профессиональная - особенности работы, и многое другое.

Зал PR&Digital
Здесь будут обсуждать инновационные подходы к продвижению и маркетингу в цифровой среде.
Темы: работа с журналистами, PR-стратегии, продвижение личного бренда, email-рассылки и маркетинг, таргетинг, контент-стратегии, социальные сети и мессенджеры. Сайтостроение и юзабилити: как сделать ваш сайт удобным, и как артистам продвигаться в Инстаграм и собирать фан базу без миллионных бюджетов.

Зал Electronic
Этот зал соберет экспертов электронной музыкальной индустрии для обмена опытом и обсуждения перспектив развития.
Темы: актуальные направления и тенденции развития электронной музыки, применение искусственного интеллекта, критерии отбора музыки лейблами, принцип работы с референсами и способы их анализа, гост-продакшн, актуальные способы продвижения, технические тонкости музыкального производства, опыт сотрудничества с большими брендами, неочевидные возможности заработка, монетизация семпл-паков, путь от идеи к профессиональному звучанию.

Зал Mental Health
Участники форума обсудят актуальные вопросы ментального здоровья и способы повышения продуктивности в творческой среде.
В расписании потока:
Успешная стратегия на 2025 год через трансформационную игру "Путь денег" от Саши Лавреновой
Круглый стол: "Как не сдаться на пути достижения цели?"
Групповая психодинамическая работа с открытой темой

Зал Theater
В этом зале будут рассмотрены современные тенденции в театральном искусстве и маркетинге.
Темы: театральный маркетинг, привлечение новых аудиторий, организация театральной деятельности, художественные задачи театра, подготовка кадров.

Colisium Minsk 2025 — это площадка для обмена опытом, установления новых деловых контактов и обсуждения актуальных вопросов развития музыкальной индустрии. Форум предоставляет возможность профессионалам из разных сфер собраться вместе и найти новые пути для реализации своих идей и проектов.
В 2025 году форум Colisium состоится в Минске в юбилейный, десятый раз.


страна
Беларусь
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