Colisium в Минске состоится 4 и 5 апреля

С 4 по 5 апреля 2025 года в «Ренессанс Минск Конгресс Отель» по адресу просп. Дзержинского, 1Е, Минск состоится Colisium Minsk 2025 — масштабное событие, которое объединяет профессионалов музыкальной индустрии. Форум вырос, и в этом году юбилейный, десятый минский Colisium пройдет в шести залах, каждый из которых посвящен актуальным темам и вопросам, волнующим представителей различных сфер индустрии.



Программа форума:



Зал Business

Этот зал станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов бизнес-процессов в индустрии развлечений.



Некоторые темы потока: тенденции и изменения музыкальной индустрии, филармонии как центры новых идей, спорт как шоу-событие, нейросети для оптимизации бизнес-процессов.



Зал Artist

В этом зале артисты и музыкальные профессионалы смогут обменяться опытом и обсудить современные тенденции в индустрии.

Темы: стратегия позиционирования и менеджмент артиста, как артисту защитить свои права, музыкальные стриминги, музыка за пределами мейнстрима и монетизация музыки, домашняя студия и профессиональная - особенности работы, и многое другое.



Зал PR&Digital

Здесь будут обсуждать инновационные подходы к продвижению и маркетингу в цифровой среде.

Темы: работа с журналистами, PR-стратегии, продвижение личного бренда, email-рассылки и маркетинг, таргетинг, контент-стратегии, социальные сети и мессенджеры. Сайтостроение и юзабилити: как сделать ваш сайт удобным, и как артистам продвигаться в Инстаграм и собирать фан базу без миллионных бюджетов.



Зал Electronic

Этот зал соберет экспертов электронной музыкальной индустрии для обмена опытом и обсуждения перспектив развития.

Темы: актуальные направления и тенденции развития электронной музыки, применение искусственного интеллекта, критерии отбора музыки лейблами, принцип работы с референсами и способы их анализа, гост-продакшн, актуальные способы продвижения, технические тонкости музыкального производства, опыт сотрудничества с большими брендами, неочевидные возможности заработка, монетизация семпл-паков, путь от идеи к профессиональному звучанию.



Зал Mental Health

Участники форума обсудят актуальные вопросы ментального здоровья и способы повышения продуктивности в творческой среде.

В расписании потока:

Успешная стратегия на 2025 год через трансформационную игру "Путь денег" от Саши Лавреновой

Круглый стол: "Как не сдаться на пути достижения цели?"

Групповая психодинамическая работа с открытой темой



Зал Theater

В этом зале будут рассмотрены современные тенденции в театральном искусстве и маркетинге.

Темы: театральный маркетинг, привлечение новых аудиторий, организация театральной деятельности, художественные задачи театра, подготовка кадров. Colisium Minsk 2025 — это площадка для обмена опытом, установления новых деловых контактов и обсуждения актуальных вопросов развития музыкальной индустрии. Форум предоставляет возможность профессионалам из разных сфер собраться вместе и найти новые пути для реализации своих идей и проектов.

В 2025 году форум Colisium состоится в Минске в юбилейный, десятый раз.