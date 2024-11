Уже на этой неделе в Алматы состоится форум Colisium Kazakhstan 2024, проходящий в рамках большой серии форумов Central Asia. Форум пройдет уже в 10-й раз, 22-23 ноября в университете AlmaU (ул. Розыбакиева, 227) и соберет основных участников музыкального и концертного рынка: продюсеров, организаторов концертов и фестивалей, представителей билетных операторов, звукозаписывающих компаний, лейблов, концертных площадок, продакшн компаний, специалистов по продвижению, авторскому праву и музыкальных дистрибьюторов.



Программа и регистрация: http://colisium.org/almaty2024



Форум полезен как для профессионалов музыкального закулисья, так и для начинающих менеджеров и студентов, а также для людей, желающих разобраться в работе индустрии, найти новые партнерские взаимодействия.



Форум традиционно проходит в несколько потоков:



1. Professional: поток посвященный темам развития бизнеса и рынка, презентации компаний, билетным технологиям, платежным системам, маркетингу, концертным площадкам и фестивалям;



2. Artist: поток обо всем, что так волнует современного Артиста. Позиционирование, продвижение, музыкальный менеджмент и многое другое;



3. Electronic: поток посвященный вопросам электронной музыкальной индустрии. Развитие электронного продюсера, создание и продвижение треков, новые способы монетизации, вопросы музыкального образования;



4. Mental Health: актуальные темы ментального здоровья. Улучшение продуктивности отрасли через рост психологической устойчивости и гармонии;



5. Music&Brands: музыка как канал коммуникации бренда с аудиторией. Уверенная работа со спонсорами.



Темы форума:

- Структура музыкальной индустрии: краткий курс для начинающих

- Презентация билетного сервиса Unicore

- Круглый стол с билетными операторами: как меняются технологии и маркетинг?

- Профсоюз ивент агентств Алматы

- Организация звездных концертов и туров в Центральной Азии: Sean Paul, Skillet, 30 seconds to mars, фестиваль Park Live и др.

- Outdoor фестивали: FourE и Sunchill

- Презентация отборочного фестиваля Wacken Metal Battle

- Развитие музыкального экспорта в Казахстане. Un Music Week

- Виниловый рынок. Проблемы и развитие. Уникальность издания. Казахстанские издания.

- Как построить взаимовыгодные долгосрочные отношения со звездами.

- Маркетинговый успех крупнейшего фестиваля в Азии: комплексный подход и инновации

- Чего не хватает казахстанским музыкантам для международного экспорта. Опыт участия агентства Pantograph на выставке Womex 2024 в Манчестере с артистами Benazir, The Magic Of Nomads, Arsen Superfly, Tigrakhauda, Branko & Kai. Проект OPEN STAGE by Spirit of Tengri.

- Казахстанский стриминговый сервис IZI

- Развитие независимой инди сцены. Большой Летний Фестиваль

- Стратегия позиционирования артиста. Инструменты и примеры

- Менеджмент артиста: как управлять неуправляемым?)

- Как использовать все возможности Яндекс Музыки для продвижения артиста

- Музыкальная дистрибьюция и продвижение на стриминг-платформах

- Квартирник - как одно из направлений продвижения артиста

- Джазовая сцена в Казахстане, развитие сцены и новых артистов

- Музыка за пределами мейнстрима. Коллаборации как творческий метод и инструмент продвижения.

- Квиз по музыкальной индустрии с призами от партнёров

- Проблемы маркетингового рынка анонса мероприятий

Развитие и экспорт независимой электронной сцены и международный экспорт. Фестивали.

- Подготовка к концерту для звукорежиссера и артиста, как составить технический райдер.

- Организация тура глазами тех. продакшна и организаторов .

- Как спродюсировать шоу. Креативные и технические аспекты.

- Доступные пути продвижения электронной музыки для артистов. Как быть и оставаться актуальным

- Как записать песню? Этапы качественного продакшена.

- Мастер-класс по СММ. Продажа билетов на концерты, развитие визуального образа артистов.

- Создание электронной музыки



И многие другие актуальные темы.

Мы ежедневно дополняем программу.



24 ноября мы организуем поездку на горный курорт Шымбулак, чтобы общаться с делегатами форума и одновременно отдыхать в одном из самых красивых мест Казахстана!



