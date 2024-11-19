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Colisium Kazakhstan 2024

19.11.2024

Colisium Kazakhstan 2024

Уже на этой неделе в Алматы состоится форум Colisium Kazakhstan 2024, проходящий в рамках большой серии форумов Central Asia. Форум пройдет уже в 10-й раз, 22-23 ноября в университете AlmaU (ул. Розыбакиева, 227) и соберет основных участников музыкального и концертного рынка: продюсеров, организаторов концертов и фестивалей, представителей билетных операторов, звукозаписывающих компаний, лейблов, концертных площадок, продакшн компаний, специалистов по продвижению, авторскому праву и музыкальных дистрибьюторов.

Программа и регистрация: http://colisium.org/almaty2024

Форум полезен как для профессионалов музыкального закулисья, так и для начинающих менеджеров и студентов, а также для людей, желающих разобраться в работе индустрии, найти новые партнерские взаимодействия.

Форум традиционно проходит в несколько потоков:

1. Professional: поток посвященный темам развития бизнеса и рынка, презентации компаний, билетным технологиям, платежным системам, маркетингу, концертным площадкам и фестивалям;

2. Artist: поток обо всем, что так волнует современного Артиста. Позиционирование, продвижение, музыкальный менеджмент и многое другое;

3. Electronic: поток посвященный вопросам электронной музыкальной индустрии. Развитие электронного продюсера, создание и продвижение треков, новые способы монетизации, вопросы музыкального образования;

4. Mental Health: актуальные темы ментального здоровья. Улучшение продуктивности отрасли через рост психологической устойчивости и гармонии;

5. Music&Brands: музыка как канал коммуникации бренда с аудиторией. Уверенная работа со спонсорами.

Темы форума:
- Структура музыкальной индустрии: краткий курс для начинающих
- Презентация билетного сервиса Unicore
- Круглый стол с билетными операторами: как меняются технологии и маркетинг?
- Профсоюз ивент агентств Алматы
- Организация звездных концертов и туров в Центральной Азии: Sean Paul, Skillet, 30 seconds to mars, фестиваль Park Live и др.
- Outdoor фестивали: FourE и Sunchill
- Презентация отборочного фестиваля Wacken Metal Battle
- Развитие музыкального экспорта в Казахстане. Un Music Week
- Виниловый рынок. Проблемы и развитие. Уникальность издания. Казахстанские издания.
- Как построить взаимовыгодные долгосрочные отношения со звездами.
- Маркетинговый успех крупнейшего фестиваля в Азии: комплексный подход и инновации
- Чего не хватает казахстанским музыкантам для международного экспорта. Опыт участия агентства Pantograph на выставке Womex 2024 в Манчестере с артистами Benazir, The Magic Of Nomads, Arsen Superfly, Tigrakhauda, Branko & Kai. Проект OPEN STAGE by Spirit of Tengri.
- Казахстанский стриминговый сервис IZI
- Развитие независимой инди сцены. Большой Летний Фестиваль
- Стратегия позиционирования артиста. Инструменты и примеры
- Менеджмент артиста: как управлять неуправляемым?)
- Как использовать все возможности Яндекс Музыки для продвижения артиста
- Музыкальная дистрибьюция и продвижение на стриминг-платформах
- Квартирник - как одно из направлений продвижения артиста
- Джазовая сцена в Казахстане, развитие сцены и новых артистов
- Музыка за пределами мейнстрима. Коллаборации как творческий метод и инструмент продвижения.
- Квиз по музыкальной индустрии с призами от партнёров
- Проблемы маркетингового рынка анонса мероприятий
Развитие и экспорт независимой электронной сцены и международный экспорт. Фестивали.
- Подготовка к концерту для звукорежиссера и артиста, как составить технический райдер.
- Организация тура глазами тех. продакшна и организаторов .
- Как спродюсировать шоу. Креативные и технические аспекты.
- Доступные пути продвижения электронной музыки для артистов. Как быть и оставаться актуальным
- Как записать песню? Этапы качественного продакшена.
- Мастер-класс по СММ. Продажа билетов на концерты, развитие визуального образа артистов.
- Создание электронной музыки

И многие другие актуальные темы.
Мы ежедневно дополняем программу.

24 ноября мы организуем поездку на горный курорт Шымбулак, чтобы общаться с делегатами форума и одновременно отдыхать в одном из самых красивых мест Казахстана!

Программа и регистрация: http://colisium.org/almaty2024

Наш форум проходит благодаря нашим надежным партнерам:
Freedom Ticketon - билетный оператор Центральной Азии
ZakazBiletov - надежный билетный партнер в Казахстане
Unicore - единая платформа для автоматизации продаж
​​​​​​МТС Лейбл - команда, которая поддерживает артистов, создает тренды и открывает культурные явления
​​​AlmaU - лучший университет Алматы для получения качественного высшего образования
Intermedia - информационное агентство концертной индустрии
Sxodim.com - полноценная платформа для организации мероприятий


страна
Казахстан
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