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Главная » новости » Потери – 2024

Потери – 2024

30.12.2024

Потери – 2024

Каждый год мы теряем дорогих нам музыкантов, людей, которые своей деятельностью помогали жить нам, остающимся. Наш долг – помнить их имена и их заслуги перед музыкой. Наиболее известные имена джазменов, блюзменов и этнических музыкантов, ушедших в 2024 году – в этом, конечно же, неполном списке…

Мэри Уайс (28.12.1948 – 19.01.2024) – американская певица, основной голос группы Shangri-Las

Мелани (Мелани Сафка, 3.02.1947 – 21.01.2024) – американская фолк-певица

Мишель Хауссер (7.02.1927 – 25.01.2024) – французский джазовый вибрафонист

Дабл Ю Си Кларк (Уэсли Карли Кларк, 16.11.1939 – 2.03.2024) – американский блюзовый гитарист и певец направления «техасский блюз»

Сильвен Люк (7.04.1965 – 14.03.2024) – французский джазовый гитарист

Владимир Фейертаг (Владимир Борисович Фейертаг, 27.12.1931 – 28.03.2024) – российский и советский кртик и популяризатор джаза

Элберт «Тути» Хит (31.05.1935 – 3.04.2024) – американский джазовый ударник стиля боп и хард боп

Майкл Кускуна (20.09.1048 – 20.04.2024) – известный американский джазовый продюсер и журналист

Майк Пиндер (27.12.1941 – 24.04.2024) – британский клавишник, один из основателей Moody Blues

Джон Пизано (6.02.1931 – 2.05.2024) – американский джазовый гитарист, работавший с Чико Хэмилтоном и Джо Пассом.

Ян Пташин Врублевски (27.03.1936 – 7.05.2024) – известный польский джазовый саксофонист и бэнд-лидер

Фил Уиггинс (8.05.1954 – 7.05.2024) – известный американский блюзовый гармошечник, выступал в дуэте Cephas and Wiggins в стиле пидмонтского блюза

Джон Барбата (1.04.1945 - 8.05.2024) - американский рок-барабанщик групп Turtles и Jefferson Starship

Дэвид Сэнборн (30.07.1945 – 12.05.2024) – американский джазовый саксофонист стиля смус-джаз

Кристиан Эскуде (23.09.1947 – 13.05.2024) – французский джазовый гитарист стиля мануш-джаз

Палле Даниэльсон (15.10.1946 – 18.05.2024) – шведский джазовый контрабасист

Дуг Ингл (09.09.1945 – 24.05.2024) – американский органист, ведущий вокалист и один из основателей группы Iron Butterfly

Джуэл Браун (30.08.1937 – 25.06.2024) – американская джазовая и блюзовая певица

Том Фаулер (10.06.1951 – 2.07.2024) – американский бас-гитарист, работавший с Фрэнком Заппой

Тумани Диабате (10.08.1965 – 19.07.2024) – малийский композитор и исполнитель на коре

Джон Мэйолл (29.11.1933 – 22.07.2024) – выдающийся британский блюзовый гитарист и певец, бессменный лидер и основатель John Mayall & the Bluesbreakers

Шон Мартин (23.08.1978 – 3.08.2024) – американский мультинструменталист, участник фьюжн-группы Snarky Puppy

Рассел Мелоун (8.11.1963 – 23.08.2024) – американский джазовый гитарист

Макайя Нтшоко (29.10.1939 – 27.08.2024) – южноафриканский джазовый ударник

Сержиу Мендеш (11.02.1941 – 5.09.2024) – видный бразильский пианист стиля босса-нова, основатель группы Brasil 66

Тито Джексон (15.10.1953 – 15.09.2024) – американский певец, участник семейной группы The Jackson 5

Ник Гравенитес (2.10.1938 – 18.09.2024) – американский блюзовый и роковый певец и гитарист, один из основателей Electric Flag

Бенни Гольсон (25.01.1929 – 21.09.2024) – видный американский джазовый тенор-саксофонист

Крис Кристофферсон (22.06.1936 – 28.09.2024) – выдающийся американский певец и композитор стиля кантри

Терье Бьёрклунд (2.01.1945 – 3.10.2024) – норвежский джазовый пианист и композитор

Такеси Иномата (6.02.1936 – 4.10.2024) – японский джазовый ударник и бэнд-лидер

Пол Ди’Анно (17.05.1958 – 21.10.2024) – британский рок-вокалист из первого состава Iron Maiden

Фил Леш (15.03.1940 – 25.10.2024) – американский роковый бас-гитарист, один из основателей Grateful Dead

Куинси Джонс (14.03.1933 – 3.11.2024) – выдающийся американский композитор, аранжировщик и трубач

Лу Дональдсон (1.11.1926 – 9.11.2024) – американский джазовый саксофонист

Рой Хэйнс (13.03.1925 – 12.11.2024) – выдающийся американский джазовый ударник

Питер Синфилд (27.12.1943 – 14.11.2024) – британский продюсер и автор текстов для первых альбомов King Crimson

Андерс Видмарк (25.11.1963 – 26.11.2024) – шведский джазовый пианист

Марсиаль Соляль (23.08.1927 – 12.12.2024) – видный французский джазовый пианист

Закир Хуссейн (9.03.1951 – 15.12.2024) – выдающийся таблист в джазе и традиционной музыке

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
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