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Объявлены победители фестиваля Jazz Sound 2023

26.10.2023


Объявлены победители фестиваля Jazz Sound 2023

21 октября 2023 года во второй раз прошел фестиваль Jazz Sound. Мероприятие
состоялось в рамках выставки аудио и видео техники высокого класса Hi-Fi& High End
Show в Москве.


Главное отличие этого года – музыканты представили на сцене «Бородино Hall»
композиции в разных жанрах: джаз, свинг и поп-музыки. Стилевой диапазон позволил
оценить вокальные способности и талант импровизации конкурсантов. Каждый коллектив
исполнил обязательные композиции, предложенные организаторами, а также номера из
своего репертуара.


Оценивало мастерство участников профессиональное жюри, которое возглавил пианист,
потомственный джазмен Яков Окунь. В состав жюри также вошли джазовая гитаристка,
композитор Анастасия Донна и профессиональный тромбонист, композитор Владислав
Псарук. На сцене «Бородино Hall» выступило 14 музыкальных коллективов.
Спонсором выставки Hi-Fi & High End Show и фестиваля JAZZ SOUND стал легендарный
британский бренд KEF. Партнеры выставки и фестиваля – PRIMARE, Tone Winner,
PREMIERA. Информационные партнеры JAZZ SOUND – Радио JAZZ FM, порталы
JAZZ.RU и Jazz People.


По итогам конкурсного прослушивания определены победители и лауреаты в различных
номинациях.


ИТОГИ КОНКУРСА JAZZ SOUND2023


I место занял квартет Карины Карташовой. Главный приз, предоставленный компанией
MMS – право записи музыкального альбома в легендарной московской студии
звукозаписи MMS RECORDS.
II место получили Диана Хатамова и Евгения Петерс. Приз – проигрыватель виниловых
дисков Premiera ECO BT.
III места удостоена Кристина Корнелюк и KRIS & SOUL PROJECT. Приз –
стриминговый проигрыватель WiiM Mini.


Специальные номинации и дипломы фестиваля:
«Вокальная импровизация» – Анна Иванова
«Энергетика» – РАДОСТЬ ОРКЕСТР
«Чистый звук» – JAZZ BAND BUKANERO
«Чистый звук» – Диана Кубасова
«Артистизм» – Артемов JAZZ LIGHT COMBO
«Лучшая композиция» – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА – Анастасия Некрасова
«Надежда джаза» – WE Fell JAZZ
«Сценический образ» – Полина Ашихмина
«Оригинальность» – Мария Рябочкина
«Сольный вокал» – Маргарита Буракова
«Инструментальное исполнительство» – КАРАВАН – Умит Айназаров



стиль
джаз
страна
Россия
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