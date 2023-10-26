Объявлены победители фестиваля Jazz Sound 2023

21 октября 2023 года во второй раз прошел фестиваль Jazz Sound. Мероприятие

состоялось в рамках выставки аудио и видео техники высокого класса Hi-Fi& High End

Show в Москве.



Главное отличие этого года – музыканты представили на сцене «Бородино Hall»

композиции в разных жанрах: джаз, свинг и поп-музыки. Стилевой диапазон позволил

оценить вокальные способности и талант импровизации конкурсантов. Каждый коллектив

исполнил обязательные композиции, предложенные организаторами, а также номера из

своего репертуара.



Оценивало мастерство участников профессиональное жюри, которое возглавил пианист,

потомственный джазмен Яков Окунь. В состав жюри также вошли джазовая гитаристка,

композитор Анастасия Донна и профессиональный тромбонист, композитор Владислав

Псарук. На сцене «Бородино Hall» выступило 14 музыкальных коллективов.

Спонсором выставки Hi-Fi & High End Show и фестиваля JAZZ SOUND стал легендарный

британский бренд KEF. Партнеры выставки и фестиваля – PRIMARE, Tone Winner,

PREMIERA. Информационные партнеры JAZZ SOUND – Радио JAZZ FM, порталы

JAZZ.RU и Jazz People.



По итогам конкурсного прослушивания определены победители и лауреаты в различных

номинациях.



ИТОГИ КОНКУРСА JAZZ SOUND2023



I место занял квартет Карины Карташовой. Главный приз, предоставленный компанией

MMS – право записи музыкального альбома в легендарной московской студии

звукозаписи MMS RECORDS.

II место получили Диана Хатамова и Евгения Петерс. Приз – проигрыватель виниловых

дисков Premiera ECO BT.

III места удостоена Кристина Корнелюк и KRIS & SOUL PROJECT. Приз –

стриминговый проигрыватель WiiM Mini.



Специальные номинации и дипломы фестиваля:

«Вокальная импровизация» – Анна Иванова

«Энергетика» – РАДОСТЬ ОРКЕСТР

«Чистый звук» – JAZZ BAND BUKANERO

«Чистый звук» – Диана Кубасова

«Артистизм» – Артемов JAZZ LIGHT COMBO

«Лучшая композиция» – ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА – Анастасия Некрасова

«Надежда джаза» – WE Fell JAZZ

«Сценический образ» – Полина Ашихмина

«Оригинальность» – Мария Рябочкина

«Сольный вокал» – Маргарита Буракова

«Инструментальное исполнительство» – КАРАВАН – Умит Айназаров