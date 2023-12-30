Потери – 2023

Как обычно, в конце года вспоминаем тех, кто покинул нас в 2023-м. Как обычно, их было много, и среди них было немало ярких музыкантов, оставивших значительный след в джазе, блюзе, этнической музыке и близких к ним направлениях. Время безжалостно, но музыка – остается, остается в «музыкальных консервах» - дисках, пластинках, фильмах, остается в памяти тех, кто слушал этих людей на концертах, фестивалях, в клубах. Этого у нас не отнимет никто, а пока давайте вспомним, кого мы потеряли…

Фред Уайт (13.1.1955 – 1.1.2023) – американский барабанщик группы Earth, Wind & Fire

Лазаро Вальдес (Лазаро Вальдес Эспиноза, 17.12.1940 – 1.1.2023) – кубинский джазовый пианист и композитор

Джефф Бек (Джефф Арнольд Бек, 24.6.1944 – 10.1.2023) – выдающийся британский гитарист и композитор, работал в сфере блюз-рока, хард-рока, фьюжн. Участник Yardbirds и создатель Jeff Beck Group, обладатель 7 премий Грэмми. По многим опросам – один из лучших гитаристов всех времен.

Юкихиро Такахаши (6.6.1952 – 11.1.2023) – японский вокалист, барабанщик и композитор, работавший в основном в сфере электронной музыки

Робби Бахман (Робин Питер Кендалл Бахман, 18.2.1953 – 12.1.2023) – канадский барабанщик рок-группы Bachman-Turner Overdrive

Вахтанг Кикабидзе (Буба, Вахтанг Константинович Кикабидзе, 19.7.1938 – 15.1.2023) – грузинский певец и киноактер

Марсель Занини (9.9.1923 – 18.1.2023) – французский джазовый кларнетист

Дэвид Кросби (Дэвид Ван Кортланд Кросби, 14.8.1941 – 18.1.2023) – американский рок-музыкант, гитарист и певец, участник и сооснователь групп Byrds и Crosby, Stills, Nash & Young

Кэрол Слоун (Кэрол Морван, 5.3.1937 – 23.1.2023) – американская джазовая вокалистка

Батч Майлс (Чарльз Джей Торнтон младший, 4.7.1944 – 2.2.2023) – американский джазовый барабанщик

Берт Бакарак (12.5.1928 – 8.2.2023) – выдающийся американский пианист и композитор, автор множества хитов и музыки для кино, трехкратный обладатель Оскара

Ален Горажье (20.8.1931 – 13.2.2023) – французский джазовый пианист, композитор и аранжировщик, сайдмен Бориса Виана и Сержа Генсбура

Чак Джексон (Чарльз Бенджамин Джексон, 22.7.1937 – 16.2.2023) – американский певец стиля ритм-энд-блюз

Виктор Брокс (5.5.1941 – 20.2.2023) – британский блюзовый пианист

Жермано Матиаш (2.6.1934 – 22.2.2023) – бразильский певец и композитор в сфере самбы

Исмаила Туре (24.4.1950 – 27.2.2023) – сенегальский певец, участник группы Touré Kunda

Нила Рамгопал (25.5.1935 – 1.3.2023) – индийская вокалистка и педагог классической южноиндийской музыки карнатак

Уэйн Шортер (25.8.1933 – 2.3.2023) – выдающийся американский джазовый саксофонист и композитор, работал с Артом Блэки, Майлсом Дэвисом, Херби Хэнкоком, в составе Weather Report и соло. Один из классиков джаза 2 половины ХХ века и начала ХХI века

Тони Ко (29.11.1934 – 16.3.2023) – британский джазовый кларнетист, флейтист и саксофонист

Пол Бизли (11.12.1944 – 18.3.2023) – американский тенор вокалист госпел группы Blind Boys of Alabama

Кит Рид (Кит Стюарт Брайан Рид, 19.10.1946 – 23.3.2023) – британский поэт, автор текстов для Procol Harum

Пегги Скотт-Адамс (25.6.1948 – 27.3.2023) – американская вокалистка стилей соул, блюз и ритм-энд-блюз

Эмахой Цеге-Мариам Гебру (Евубдар Гебру, 12.12.1923 – 26.3.2023) – эфиопская пианистка, композитор и монахиня

Рюити Сакамото (17.1.1952 – 28.3.2023) – японский композитор и пианист, видный автор музыки для кино, обладатель Оскара и Грэмми

Рэй Шульман (Рэймонд Шульман, 8.12.1949 – 30.3.2023) – британский мультиинструменталист (преимущественно скрипка и гитара). Вместе с братьями Дэреком и Филом создал прог-рок группу Gentle Giant

Душко Гойкович (14.10.1931 – 5.4.2023) – сербский джазовый трубач и композитор

Карл Бергер (30.3.1935 – 9.4.2023) – немецкий джазовый пианист, вибрафонист и композитор, долго жил и работал в США

Ахмад Джамал (Фредерик Рассел Джонс, 2.7.1930 – 16.4.2023) – выдающийся американский джазовый пианист и композитор

Гарри Белафонте (Гарольд Джордж Беллафанти младший, 1.3.1927 – 25.4.2023) – выдающийся американский певец фолк-музыки и калипсо

Тим Бахман (Тимоти Грегг Бахман, 1.8.1951 – 28.4.2023) – канадский гитарист и вокалист, один из основателей вместе с братьями Рэнди и Робби рок-группы Bachman–Turner Overdrive