Потери – 2023



Как обычно, в конце года вспоминаем тех, кто покинул нас в 2023-м. Как обычно, их было много, и среди них было немало ярких музыкантов, оставивших значительный след в джазе, блюзе, этнической музыке и близких к ним направлениях. Время безжалостно, но музыка – остается, остается в «музыкальных консервах» - дисках, пластинках, фильмах, остается в памяти тех, кто слушал этих людей на концертах, фестивалях, в клубах. Этого у нас не отнимет никто, а пока давайте вспомним, кого мы потеряли… Фред Уайт (13.1.1955 – 1.1.2023) – американский барабанщик группы Earth, Wind & Fire Лазаро Вальдес (Лазаро Вальдес Эспиноза, 17.12.1940 – 1.1.2023) – кубинский джазовый пианист и композитор Джефф Бек (Джефф Арнольд Бек, 24.6.1944 – 10.1.2023) – выдающийся британский гитарист и композитор, работал в сфере блюз-рока, хард-рока, фьюжн. Участник Yardbirds и создатель Jeff Beck Group, обладатель 7 премий Грэмми. По многим опросам – один из лучших гитаристов всех времен. Юкихиро Такахаши (6.6.1952 – 11.1.2023) – японский вокалист, барабанщик и композитор, работавший в основном в сфере электронной музыки Робби Бахман (Робин Питер Кендалл Бахман, 18.2.1953 – 12.1.2023) – канадский барабанщик рок-группы Bachman-Turner Overdrive Вахтанг Кикабидзе (Буба, Вахтанг Константинович Кикабидзе, 19.7.1938 – 15.1.2023) – грузинский певец и киноактер Марсель Занини (9.9.1923 – 18.1.2023) – французский джазовый кларнетист Дэвид Кросби (Дэвид Ван Кортланд Кросби, 14.8.1941 – 18.1.2023) – американский рок-музыкант, гитарист и певец, участник и сооснователь групп Byrds и Crosby, Stills, Nash & Young Кэрол Слоун (Кэрол Морван, 5.3.1937 – 23.1.2023) – американская джазовая вокалистка Батч Майлс (Чарльз Джей Торнтон младший, 4.7.1944 – 2.2.2023) – американский джазовый барабанщик Берт Бакарак (12.5.1928 – 8.2.2023) – выдающийся американский пианист и композитор, автор множества хитов и музыки для кино, трехкратный обладатель Оскара Ален Горажье (20.8.1931 – 13.2.2023) – французский джазовый пианист, композитор и аранжировщик, сайдмен Бориса Виана и Сержа Генсбура Чак Джексон (Чарльз Бенджамин Джексон, 22.7.1937 – 16.2.2023) – американский певец стиля ритм-энд-блюз Виктор Брокс (5.5.1941 – 20.2.2023) – британский блюзовый пианист Жермано Матиаш (2.6.1934 – 22.2.2023) – бразильский певец и композитор в сфере самбы Исмаила Туре (24.4.1950 – 27.2.2023) – сенегальский певец, участник группы Touré Kunda Нила Рамгопал (25.5.1935 – 1.3.2023) – индийская вокалистка и педагог классической южноиндийской музыки карнатак Уэйн Шортер (25.8.1933 – 2.3.2023) – выдающийся американский джазовый саксофонист и композитор, работал с Артом Блэки, Майлсом Дэвисом, Херби Хэнкоком, в составе Weather Report и соло. Один из классиков джаза 2 половины ХХ века и начала ХХI века Тони Ко (29.11.1934 – 16.3.2023) – британский джазовый кларнетист, флейтист и саксофонист Пол Бизли (11.12.1944 – 18.3.2023) – американский тенор вокалист госпел группы Blind Boys of Alabama Кит Рид (Кит Стюарт Брайан Рид, 19.10.1946 – 23.3.2023) – британский поэт, автор текстов для Procol Harum Пегги Скотт-Адамс (25.6.1948 – 27.3.2023) – американская вокалистка стилей соул, блюз и ритм-энд-блюз Эмахой Цеге-Мариам Гебру (Евубдар Гебру, 12.12.1923 – 26.3.2023) – эфиопская пианистка, композитор и монахиня Рюити Сакамото (17.1.1952 – 28.3.2023) – японский композитор и пианист, видный автор музыки для кино, обладатель Оскара и Грэмми Рэй Шульман (Рэймонд Шульман, 8.12.1949 – 30.3.2023) – британский мультиинструменталист (преимущественно скрипка и гитара). Вместе с братьями Дэреком и Филом создал прог-рок группу Gentle Giant Душко Гойкович (14.10.1931 – 5.4.2023) – сербский джазовый трубач и композитор Карл Бергер (30.3.1935 – 9.4.2023) – немецкий джазовый пианист, вибрафонист и композитор, долго жил и работал в США Ахмад Джамал (Фредерик Рассел Джонс, 2.7.1930 – 16.4.2023) – выдающийся американский джазовый пианист и композитор Гарри Белафонте (Гарольд Джордж Беллафанти младший, 1.3.1927 – 25.4.2023) – выдающийся американский певец фолк-музыки и калипсо Тим Бахман (Тимоти Грегг Бахман, 1.8.1951 – 28.4.2023) – канадский гитарист и вокалист, один из основателей вместе с братьями Рэнди и Робби рок-группы Bachman–Turner Overdrive Дон Себески (Дональд Джон Себески, 10.12.1937 – 29.4.2023) – американский джазовый композитор и аранжировщик, а также тромбонист Гордон Лайтфут (Гордон Мередит Лайтфут, 17.11.1938 – 1.5.2023) – канадский певец, исполнявший собственные песни, преимущественно фолк и кантри Шон Кин (12.7.1946 – 7.5.2023) – ирландский фолк-скрипач, участник группы The Chieftains Арно Веймер (29.8.1972 – 13.5.2023) – эстонский рок-гитарист, участник группы Terminaator Бернт Розенгрен (24.12.1937 – 14.5.2023) – шведский джазовый тенор-саксофонист Редд Холт (Айзек Редд Холт, 16.5.1932 – 23.5.2023) – американский джазовый и соул-мьюзик барабанщик Тина Тернер (Анна Мэй Буллок, 26.11.1939 – 24.5.2023) – выдающаяся американская певица и актриса, обладательница восьми Грэмми, стилистика – от рок-н-ролла до ритм-энд-блюза Аструд Жильберту (Аструд Эванджелина Вайнерт, 29.3.1940 – 5.6.2023) – знаменитая бразильская певица, исполнительница босса-нов и самбы Кшиштоф Олесиньски (27.5.1953 – 18.6.2023) – польский рок-басист, участник группы Maanam. Петер Бретцманн (6.3.1941 – 22.6.2023) – выдающийся немецкий авангардный джазовый саксофонист, кларнетист и композитор Эрнст-Людвиг Петровски (10.12.1933 – 10.7.2023) – немецкий джазовый саксофонист и флейтист, игравший фри-джаз еще в ГДР Джейн Биркин (Джейн Меллори Биркин, 14.12.1946 – 16.7.2023) – англо-французская певица и актриса, работала с Сержем Генсбуром Тони Беннетт (Энтони Доминик Бенедетто, 3.8.1926 – 21.7.2023) – крупнейший американский певец-крунер стиля свинг Шинейд О’Коннор (Шинейд Мари́ Бернаде́тт О’Ко́ннор, 8.12.1966 – 26.7.2023) – ирландская вокалистка и актриса Тео ван Тол (12.4.1954 – 1.8.2023) – нидерландский аккордеонист, участник Amsterdam Klezmer Band Дом Минаси (6.3.1943 – 1.8.2023) – американский джазовый гитарист, композитор и продюсер Робби Робертсон (Джейми Робби Робертсон, 5.7.1943 – 9.8.2023) – канадский гитарист и певец, участник группы The Band Иржи Черны (25.2.1936 – 17.8.2023) – чешский музыкальный критик (рок, фолк, джаз) Боссе Броберг (Бо Леннарт Броберг, 6.9.1937 – 26.8.2023) – шведский джазовый трубач Чарльз Гейл (28.2.1939 – 5.9.2023) – американский джазовый саксофонист, играл в основном фри-джаз Карла Блей (Ловетта Мэй Борг, 11.5.1936 – 17.10.2023) – американская композитор и пианистка авангардного толка Мишель Пилц (28.10.1945 – 2.11.2023) – немецкий джазовый кларнетист Марс Уильямс (29.5.1955 – 20.11.2023) – американский джазовый и рок саксофонист Орасио Мальвичино (20.10.1929 – 21.11.2023) – аргентинский джазовый и танго гитарист Мортен Омлид (7.7.1961 – 24.11.2023) – норвежский блюзовый гитарист Джон Коллиани (Джон Келли Коллиани, 7.1.1962 – 28.11.2023) – американский джазовый пианист Шейн МакГоуэн (25.12.1957 – 30.11.2023) – ирландский певец и композитор, фронтмен групп The Pogues, The Popes и The Nips Владо Правдич (Владимир Правдич, 6.12.1949 – 4.12.2023) – боснийский органист югославской рок-группы Bijelo dugme Дэнни Лэйн (29.10.1944 – 5.12.2023) – британский гитарист и автор песен, один из основателей Moody Bluesи участник Wings Тони Оксли (15.6.1938 – 26.12.2023) – британский джазовый барабанщик авангардного толка Леонид АУСКЕРН



Леонид АУСКЕРН





