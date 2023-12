Как обычно, в конце года JazzWeek, барометр популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей, вместо традиционного еженедельного чарта опубликовал суммарный список топ-100 самых популярных альбомов по итогам всего года. «Чемпионом» стал джазовый гитарист Эд Черри с альбомом Are We There Yet?. Весь список мы публиковать не станем, а вот первую десятку альбомов уходящего года представляем вашему вниманию:

Ed Cherry Are We There Yet? (Cellar Music Group)

Antonio Adolfo Bossa 65 Celebrating Carlos Lyra and Roberto Menescal (AAM Music)

Louis Hayes Exactly Right (Savant)

Lakecia Benjamin Phoenix (Whirlwind Recordings)

Diego Rivera Love & Peace (Posi-Tone)

The Heavy Hitters The Heavy Hitters (Cellar Music Group)

Dave Stryker Prime (Strikezone)

Don Braden Earth Wind and Wonder vol 2 (Creative Perspective)

Lafayette Harris Jr. Swingin' Up In Harlem (Savant)