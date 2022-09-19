Colisium Moscow 2022 - Направления

Профессиональный форум музыкальной индустрии Colisium

состоится в Москве 24-25 сентября!

Что такое форум Colisium?

Это место общения и обмена опытом всех участников музыкального рынка: организаторов концертов и фестивалей, артистов и их менеджеров, концертных площадок, билетных операторов, специалистов по продвижению мероприятий, лейблов и продюсерских центров, и многих других.



В программе форума – 8 направлений: Business, Artist, Classic, Jazz, Electronic, Mental Health, Cosmos и вечерняя музыкальная программа Showcases.



JAZZ: один день, посвященный насущным вопросам людей джаза и состоянию джазовой сцены в России.

25 сентября обсудим:

- Как медиа может помочь в развитии джазового

музыканта/коллектива?

- Образование в джазе: официальное и частное;

- Джазовые фестивали сегодня;

- Как кризис стимулирует развитие российского джаза;

- Что происходит с джазовой сценой в регионах;

- Особенности позиционирования жанра на российском рынке

Среди спикеров: Роман Христюк (Igor Butman Music Group), Эрик Холматов (chief of Joy Cycle и Qascad), Лев Боровков (JAZZIST), Михаил Иконников (Koktebel Jazz Party, ведущий на «Радио Россия и «Радио Культура») и другие профессионалы джазовой индустрии.

Поток полезен как для профессионалов джазового закулисья, так и для начинающих менеджеров и студентов, а также для людей, желающих разобраться в работе индустрии, найти новые партнерские взаимодействия.



CLASSIC: один день, посвященный академическому направлению.

24 сентября обсудим:

- Возможно ли развиваться без поддержки в академической музыке, и если да – то как;

- Что музеи, усадьбы и другие пространства со своей собственной аудиторией могут предложить музыкантам;

- Маркетинг в сфере академической музыки;

- Как стать известным и не умереть (как можно построить личный бренд в академической сфере)

- Какие возможности сегодня есть у российского оперного певца в России и за рубежом?

Спикеры потока:

Дмитрий Вдовин (Молодежная оперная программа Большого Театра), Елена Стихина (оперная певица), Яна Захарова (маркетолог, руководитель концертной дирекции РГМЦ) и другие представители академической индустрии.



COSMOS: здесь обсуждаем музыку, стремящуюся выйти за рамки обыденного. Все пограничное, экспериментальное и непонятное широкой публике творчество, что сейчас активно в отечественной индустрии. Заглянем в историю вопроса, посмотрим на ключевые вехи, обсудим влияние современных технологий на развитие музыки. Познакомимся с ключевыми артистами и лейблами. Поговорим о будущем и попробуем дать оценку текущему состоянию рынка.

Среди спикеров:

Евгения Бриль, Елена Климова, Марат Файзуллин (Taturas), Макс Ротшильд, Мартин Ландерс, Валерий Мифодовский и многие другие.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР ДЛЯ СТУДЕНТОВ 300 РУБЛЕЙ,

необходимо прислать фото студенческого билета в официальное

сообщество Colisium: https://vk.com/colisium

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 500

РУБЛЕЙ, необходимо прислать фото любого документа,

подтверждающий статус преподавателя в официальное сообщество

Colisium: https://vk.com/colisium или на почту:

Полная программа, расписание и регистрация: https://bit.ly/3qkdcT9

Тепло приглашаем студентов и преподавателей, действующих и будущих профессионалов индустрии принять участие в форуме и привести с собой коллег! Будем искренне рады каждому.

Colisium Moscow 2022

24-25 сентября

Отель Holiday Inn Moscow Suschevsky

ул. Сущевский Вал, дом 74