Colisium Moscow 2022 - Направления

Профессиональный форум музыкальной индустрии Colisium
состоится в Москве 24-25 сентября!
Что такое форум Colisium?
Это место общения и обмена опытом всех участников музыкального рынка: организаторов концертов и фестивалей, артистов и их менеджеров, концертных площадок, билетных операторов, специалистов по продвижению мероприятий, лейблов и продюсерских центров, и многих других.
В программе форума – 8 направлений: Business, Artist, Classic, Jazz, Electronic, Mental Health, Cosmos и вечерняя музыкальная программа Showcases.
JAZZ: один день, посвященный насущным вопросам людей джаза и состоянию джазовой сцены в России.
25 сентября обсудим:
- Как медиа может помочь в развитии джазового
музыканта/коллектива?
- Образование в джазе: официальное и частное;
- Джазовые фестивали сегодня;
- Как кризис стимулирует развитие российского джаза;
- Что происходит с джазовой сценой в регионах;
- Особенности позиционирования жанра на российском рынке
Среди спикеров: Роман Христюк (Igor Butman Music Group), Эрик Холматов (chief of Joy Cycle и Qascad), Лев Боровков (JAZZIST), Михаил Иконников (Koktebel Jazz Party, ведущий на «Радио Россия и «Радио Культура») и другие профессионалы джазовой индустрии.
Поток полезен как для профессионалов джазового закулисья, так и для начинающих менеджеров и студентов, а также для людей, желающих разобраться в работе индустрии, найти новые партнерские взаимодействия.
CLASSIC: один день, посвященный академическому направлению.
24 сентября обсудим:
- Возможно ли развиваться без поддержки в академической музыке, и если да – то как;
- Что музеи, усадьбы и другие пространства со своей собственной аудиторией могут предложить музыкантам;
- Маркетинг в сфере академической музыки;
- Как стать известным и не умереть (как можно построить личный бренд в академической сфере)
- Какие возможности сегодня есть у российского оперного певца в России и за рубежом?
Спикеры потока:
Дмитрий Вдовин (Молодежная оперная программа Большого Театра), Елена Стихина (оперная певица), Яна Захарова (маркетолог, руководитель концертной дирекции РГМЦ) и другие представители академической индустрии.
COSMOS: здесь обсуждаем музыку, стремящуюся выйти за рамки обыденного. Все пограничное, экспериментальное и непонятное широкой публике творчество, что сейчас активно в отечественной индустрии. Заглянем в историю вопроса, посмотрим на ключевые вехи, обсудим влияние современных технологий на развитие музыки. Познакомимся с ключевыми артистами и лейблами. Поговорим о будущем и попробуем дать оценку текущему состоянию рынка.
Среди спикеров:
Евгения Бриль, Елена Климова, Марат Файзуллин (Taturas), Макс Ротшильд, Мартин Ландерс, Валерий Мифодовский и многие другие.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР ДЛЯ СТУДЕНТОВ 300 РУБЛЕЙ,
необходимо прислать фото студенческого билета в официальное
сообщество Colisium: https://vk.com/colisium
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 500
РУБЛЕЙ, необходимо прислать фото любого документа,
подтверждающий статус преподавателя в официальное сообщество
Colisium: https://vk.com/colisium или на почту:
Полная программа, расписание и регистрация: https://bit.ly/3qkdcT9
Тепло приглашаем студентов и преподавателей, действующих и будущих профессионалов индустрии принять участие в форуме и привести с собой коллег! Будем искренне рады каждому.
Colisium Moscow 2022
24-25 сентября
Отель Holiday Inn Moscow Suschevsky
ул. Сущевский Вал, дом 74