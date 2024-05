JazzWeek: сюрпризы апреля

Мы уже довольно давно знакомим наших читателям с чартами JazzWeek, фиксирующими уровень популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей. Чарты публкуются каждую неделю и полный список составляет каждую неделю 50 самых популярных джазовых альбомов. Мы на сайте ограничиваемся ежемесячными публикациями и представляем только «Топ-10». В апреле 2024 года по данным на 29 апреля лидером 4 недели подряд является ансамбль уже с десятилетней историей Black Art Jazz Collective. Но особенность тут в другом. Впервые за годы у нас получился не «Топ-10», а «Топ-13»! Бесстрастные цифры свидетельствуют, что престижное десятое место с одинаковыми результатами поделили сразу четверо исполнителей. Поэтом наша «горячая десятка» и превратилась в «горячую чертову дюжину»! Редко – но бывает…

Black Art Jazz Collective Truth To Power (HighNote)

Snorre Kirk Top Dog (Stunt)

One For All ft George Coleman Big George (Smoke Sessions)

Pierre L. Chambers Shining Moments (Dash Hoffman)

Ulisses Owens Jr. & Generation Y A New Beat (Cellar Music Group)

Wolff, Clark & Dorsey A Letter To Bill Evans (Jazz Avenue 1)

Lynne Arriale Being Human (Challenge)

Blue Moods Swing & Soul (Posi-Tone)

Peter Hand Blue Topaz (Whaling City Sound)

Monty Alexander D-Day (PEEWEE!)

Caesar Frazier Live At Jazzcup (Stunt)

Greg Murphy You Remind Me (Whaling City Sound)

Jill McCarron Trio Gin (Jazz Bird)

Леонид АУСКЕРН