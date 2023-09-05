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"Mėnulio pakraščiuos" – совместный минско-виленский альбом

05.09.2023


"Mėnulio pakraščiuos" – совместный минско-виленский альбом

"На краю Луны" – так можно перевести название, которое получила программа сборного минско-виленского коллектива. Запись происходила на уличной сцене UMI (Užupio Meno Inkubatorius) на берегу Виленки. Инициатором этой коллаборации выступила Катрина Жилинскайте (Kotryna Žilinskaitė), автор проекта Undinės. Под психоделическое сопровождение «Семашко и компании» озвучиваются буддистские мантры по-японски в паре с современной литовской поэзией. Постепенно тексты перетекают в танец (см. видео www.youtube.com/watch?v=nuL4YY5CvDQ). К общей импровизации с разнообразными электронными устройствами присоединился и активист Республики Ужупис Вадим Каратаев (Vadimas Korotajevas). Кроме того слышны голоса и крики разных людей, которых уже сложно идентифицировать.

«Во время того двухдневного вояжа из Минска в Вильнюс мы записали материалов на около четырех часов звучания. Почти пять лет ушло на то, чтобы с ним разобраться, составить звук из разных носителей и разной продолжительности в единую выразительную мозаику. Обстоятельства помогли этому альбому стать непохожим на предыдущие,» - рассказывает Виктор Семашко. Кроме бэнд-лидера минскую часть состава представляли поэт, а в данном случае – басист Влад Лянкевич, художник и мультиинструменталист Денис Кудрявцев, электронщик и ударник Евгений Булдык.

Альбом "Mėnulio pakraščiuos" можно послушать и бесплатно скачать на Bandcamp (https://viktar-siamashka-and-company.bandcamp.com/album/m-nulio-pakras-ius). Виктор обещает постепенно издать и другие записи из своего «виленского каталога». Одновременно он продолжает серию авторских передач про джазовую жизнь в Вильнюсе и Каунасе 1920-30-х годов (сл.https://www.mixcloud.com/vvsiamashka/).


стиль
джаз
страна
Беларусь, Литва
музыкальный стиль
авангард
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